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Политика ,  
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Кардиохирургу из Москвы дали четыре года колонии за финансирование ФБК

Кардиохирург Иван Тищенко подтвердил, что жертвовал деньги, но до того, как организацию признали экстремистской и запретили в России
Иван Тищенко
Иван Тищенко (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Перовский суд Москвы приговорил кардиохирурга Ивана Тищенко к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК), сообщается в телеграм-канале столичных судов.

Дело против врача возбудили из-за пожертвований для нужд Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст внес организацию в список иностранных агентов, также она признана экстремистской и запрещена в России), уточняет ТАСС.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Сам хирург прежде говорил журналистам, что действительно переводил средства ФБК, но до того, как организацию признали экстремистской в 2021 году.

Осенью врача внесли в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (его ведет Росфинмониторинг), а в середине декабря начался судебный процесс.

Следственный комитет по итогам 2023 года направил в суд 430 уголовных дел об экстремизме, что на 62% больше, чем годом ранее, сообщал глава ведомства Александр Бастрыкин.

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ФБК Фонд борьбы с коррупцией экстремизм приговор
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