ФСБ: жителя Владимира задержали за перевод денег на счета ФБК в США

Жителя Владимира задержали за перевод денег на счета ФБК в США

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 45-летнего жителя Владимира после того, как он перевел деньги на счета, открытые в США Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст внес организацию в список иностранных агентов, также она признана экстремистской и запрещена в России).

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ Владимирской области.



«Выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя города Владимира, 1979 года рождения, являющегося сторонником идеологии некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»… и причастного к финансированию экстремистской деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

ФСБ обвиняет мужчину в том, что он перевел деньги на открытые в США запрещенной в России ФБК счета, «для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности».

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 Уголовного кодекса — предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

ФСБ регулярно сообщает о возбуждении уголовных дел за денежные переводы организациям за границу. Кардихирургу из Москвы Ивану Тищенко суд назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года из-за пожертвований ФБК. Сторона защиты утверждала, что Тищенко оформил подписку до признания организации экстремистской и забыл отписаться.