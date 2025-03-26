Зачем Трамп реформирует избирательную систему США

Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий условия голосования на выборах в США. Его критики опасаются, что миллионы американцев могут потерять право голоса. Подробнее — в статье РБК

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Какие требования выдвинул Трамп

25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ «О сохранении и защите честности американских выборов». В нем отмечено, что в области защиты прав избирателей Соединенные Штаты отстали от других стран, включая Индию и Бразилию, а потому необходимо привести избирательную систему США в соответствие с существующим федеральным законодательством.

Согласно документу, в течение 30 дней с момента подписания указа двухпартийная Комиссия по содействию выборам (EAC) должна провести норму, чтобы во всех штатах у избирателей при регистрации требовали предъявить документ, подтверждающий наличие американского гражданства. В указе содержится перечень документов, которые могут быть использованы с этой целью:

паспорт США (используется для заграничных поездок);

удостоверение личности, в котором указано гражданство и которое соответствует критериям закона от 2005 года «О реальном удостоверении личности», принятого по рекомендации Комиссии по терактам 11 сентября;

военный билет США с указанием гражданства.

Республиканцы неоднократно заявляли, что демократы намеренно потворствуют въезду в страну нелегальных мигрантов, чтобы те за них голосовали. Подобные обвинения прозвучали и в ходе предвыборной кампании 2024 года. Сам Трамп в январе прошлого года заявил, что демократы якобы регистрируют в качестве избирателей мигрантов, не понимающих ни слова по-английски. Он также неоднократно утверждал, что незаконно поданные голоса привели к его поражению на выборах 2020 года.

Нынешний указ также предписывает Министерству внутренней безопасности, Администрации социального обеспечения и Государственному департаменту обеспечить властям штатов доступ к федеральным базам данных. Это позволит местным органам удостовериться, что лица, регистрирующиеся для участия в выборах, действительно являются гражданами США и обладают правом голоса. Документальное подтверждение гражданства потребуется и при заполнении анкеты для голосования по почте.

В рамках действующей процедуры регистрации избиратели обязаны подтвердить под присягой, что они обладают гражданством США и имеют право участвовать в выборах. В анкете же можно указать данные водительского удостоверения, выданного правительством штата (и необязательно соответствующего закону «О реальном удостоверении личности»), либо же номер социального страхования (его могут получить и работающие в США иностранцы).

Согласно указу, федеральное правительство США должно ужесточить контроль за тем, чтобы иностранцы не могли участвовать в организации голосования или финансировать избирательные кампании (последнее прямо запрещено федеральным законодательством). «Однако иностранные граждане и неправительственные организации воспользовались лазейками в толковании закона, потратив миллионы долларов на взносы и расходы, связанные с избирательными инициативами. Такое иностранное вмешательство в наш избирательный процесс подрывает право американских граждан управлять своей республикой», — говорится в указе.

Документ ужесточает требования и к голосованию по почте, запрещая засчитывать бюллетени, полученные после единого дня голосования. Трамп ссылается на недавнее решение Апелляционного суда пятого округа США, согласно которому федеральные законы устанавливают единый день голосования, «к которому бюллетени должны быть как поданы избирателями, так и получены чиновниками штата». Однако сейчас власти 18 штатов, столичного округа Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинских островов принимают и бюллетени, которые поступили в избиркомы в течение нескольких последующих дней, но отправлены не позднее дня голосования. «Это все равно что разрешить лицам, прибывшим через три дня после дня выборов, возможно, уже после объявления победителя, лично проголосовать на бывшем избирательном участке, что было бы абсурдом», — говорится в тексте указа.

Трамп также потребовал исключить практику замены бумажных бюллетеней на QR-коды и штрих-коды, печатаемые на машинах для голосования. Президент поручил генпрокурору США уделять первоочередное внимание судебному преследованию иностранных граждан, незаконно голосующих на американских выборах, и расследованию случаев мошенничества на выборах. Власти штатов будут обязаны оказывать прокуратуре содействие. Нарушение штатами новых требований повлечет за собой прекращение федерального финансирования выборов.

Подписывая указ, Трамп пообещал, что в течение следующих нескольких недель его администрация примет дополнительные меры, чтобы обеспечить «честные выборы». «У нас в стране царит бедлам из-за выборов фальсифицированных и плохих выборов, и мы собираемся это исправить тем или иным путем», — сказал он.

Почему указ Трампа может быть оспорен в суде

Указ во многом реализует предвыборные обещания Трампа. «Мы собираемся организовать наши выборы так, чтобы они были достойными и честными, чтобы люди уходили, зная, что их голоса учтены. У нас будут свободные и честные выборы. И в идеале мы перейдем к бумажным бюллетеням, учету голосов, полученных [по почте] не позднее дня голосования, подтверждению гражданства — очень важная вещь — и удостоверению личности избирателя, все очень просто», — обещал он своим сторонникам на прошлогоднем августовском митинге.

Республиканцы внесли на рассмотрение конгресса законопроект «О защите избирательных прав американцев» (SAVE Act), во многом созвучный указу Трампа. Как прогнозирует NPR, он, скорее всего, будет утвержден палатой представителей, а вот в сенате могут возникнуть трудности, хотя у республиканцев перевес в обеих палатах. Видимо, поэтому президент не стал дожидаться решения конгресса и взял ситуацию в свои руки, предположили на радиостанции.

Указ Трампа ожидаемо вызвал негодование со стороны демократов. Секретарь штата Колорадо демократ Джена Грисволд назвала документ незаконным и заявила, что президент «пытается помешать избирателям дать ему отпор у урн для голосования». По меньшей мере один прокурор-демократ заявил о готовности оспорить указ в суде, сообщает Associated Press. Не исключено, что его примеру могут последовать и другие.

Дело в том, что Конституция США закрепляет за штатами право организовывать выборы так, как они считают нужным. Конгресс может лишь устанавливать некоторые стандарты для общенациональных плебисцитов с помощью принятия соответствующего законодательства (например, в 1965 году был принят закон об избирательном праве, устранивший барьеры для участия афроамериканцев в выборах).

Рик Хасен, профессор политологии и директор проекта «Защита демократии» в Школе права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, заявил The New York Times, что в судебном порядке может быть оспорено и право Трампа что-либо диктовать Комиссии по содействию выборам. «Трамп пытается установить власть над независимым двухпартийным агентством, которое конгресс создал для справедливого и беспристрастного оказания помощи штатам в проведении выборов», — пояснил он.

Правозащитники выражают беспокойство, что новый указ Трампа лишит миллионы американцев избирательного права. Согласно исследованию, проведенному в июне 2024 года Университетом Мэриленда, каждый десятый американец — или 21,3 млн человек — не может предоставить немедленно или вовсе не имеет документов, подтверждающих наличие гражданства США.

Associated Press указывает, что сложности могут возникнуть и у американок, сменивших фамилию после замужества. Им могут отказать в регистрации в качестве избирателя, поскольку в свидетельстве о рождении, которое также используется для подтверждения гражданства, фигурирует девичья фамилия. Подобные инциденты возникли во время недавних муниципальных выборов в Нью-Гемпшире, где на местном уровне уже ввели обязательное предъявление документа, подтверждающего наличие гражданства США. Более того, многие из правительственных баз данных, на которые Трамп предлагает опираться, устарели: недавно натурализованные лица в них могут по-прежнему числиться как иностранцы, отмечает NPR.