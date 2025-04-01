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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил о желании сразиться с Обамой на выборах

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп заявил, что «с удовольствием» встретился бы с Обамой в предвыборной гонке, но пока не рассматривает возможность баллотироваться на третий срок. Ранее он говорил, что «не шутит» насчет переизбрания
Барак&nbsp;Обама, Дональд и Мелания Трамп
Барак Обама, Дональд и Мелания Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что пока не рассматривал возможность баллотироваться на третий срок, но был бы рад сразиться в ходе предвыборной кампании с 44-м президентом Бараком Обамой.

«Я бы с удовольствием. Это было бы хорошо. Мне бы это понравилось», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос корреспондента Fox News Питера Дуси.

По словам Трампа, некоторые просят его вновь участвовать в выборах в 2028 году и «говорят, что есть способ сделать это», но сам республиканец о них не знает. «Я не рассматривал этот вопрос. Я хочу проделать фантастическую работу. … Осталось еще около четырех лет», — сказал он (цитата по The Hill).

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Политика
Дональд Трамп

О существовании методов, позволивших бы ему баллотироваться на третий срок, республиканец заявлял и на прошлой неделе в интервью NBC, отметив, что «не шутит». На следующий день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что этот вопрос продолжают задавать журналисты, а когда Трамп «честно и открыто отвечает с улыбкой», все «сходят с ума».

22-я поправка к Конституции США запрещает избираться президентом в третий раз. Ее отмена потребовала бы согласия двух третей членов палаты представителей (290) и сената (67), а затем решение должны будут ратифицировать не менее 38 штатов. Второй способ — проведение Конституционного конвента, который должны поддержать две трети штатов (34).

В январе член палаты представителей, республиканец Энди Оглз представил резолюцию, в которой предложил изменить 22-ю поправку — позволить президенту избираться на третий срок при условии, что первые два он занимал не подряд. Таким образом, документ разрешил бы переизбраться Трампу, но не Обаме (январь 2009 — январь 2017), Джорджу Бушу-младшему (январь 2001 — январь 2009) или Биллу Клинтону (январь 1993 — январь 2001). Axios отмечал, что у резолюции практически нет шансов на принятие.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Барак Обама выборы президента США переизбрание
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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