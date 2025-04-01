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Политика ,  
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Foreign Affairs описал «ядерную трилемму» Европы

У европейских лидеров есть три цели: сдерживание России, стратегическая стабильность и недопущение появления ядерного оружия в новых государствах. Достичь всех одновременно невозможно, им нужно выбрать только две, пишет FA
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Европейские страны на фоне сближения Вашингтона с Москвой при Дональде Трампе и публичных нападок американского вице-президента Джей Ди Вэнса на их внутреннюю политику задумываются о будущем, в котором ядерный зонтик США больше не будет главным гарантом безопасности, однако Европе будет непросто реализовать собственную оборонную стратегию, пишет Foreign Affairs.

Для Европы принятие ответственности за свою безопасность — не просто вопрос политической воли, роста оборонных бюджетов или оптимизация процесса закупок. Странам региона придется решить «ядерную трилемму», то есть выбрать главные цели в вопросе ядерной безопасности.

Сейчас у европейских лидеров есть три задачи: надежное и эффективное сдерживание России, стратегическая стабильность и недопущение появления ядерного оружия в новых государствах. По мнению авторов, достичь всех трех целей одновременно невозможно, выбор любых двух делает третью недостижимой. Если Европа выберет стратегическую стабильность и нераспространение, то будет неспособна сдерживать Россию, пишут они, указывая на уязвимость стран Балтии. Для убедительного сдерживания придется разрешить новым государствам приобретать оружие, либо «пожертвовать степенью стратегической стабильности».

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Ни один из доступных вариантов не идеален, считают авторы FA. По их мнению, в условиях отсутствия гарантий со стороны США лучше всего выбрать нераспространение и сдерживание. Этот путь наиболее целесообразен, поскольку не потребует серьезных изменений в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или больших инвестиций в оборону.

«Признание уровня стратегической нестабильности в отношениях Европы с Россией требует принятия реальных ядерных рисков, однако альтернативы были бы еще более опасными», — пишут они.

Согласно договору, в пятерку ядерных держав входят постоянные члены Совета Безопасности ООН — США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Оружие есть также у Индии, Израиля и Пакистана, которые не подписывали соглашение, и у КНДР, единственной страны, вышедшей из ДНЯО. Аналитики, опрошенные Financial Times, выражали опасение, что, если договор перестанет существовать, в том числе из-за отсутствия гарантий со стороны США, число стран с ядерным арсеналом может вырасти до 15–25, что, в свою очередь, приведет к «большому риску катастрофической атомной войны».

В начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что запускает «стратегическую дискуссию» о том, чтобы страна взяла Европу под свой ядерный зонтик. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в вопросах обеспечения безопасности в странах ЕС альтернативы альянсу нет, и никто не сможет заменить американский ядерный зонтик.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ядерное оружие ядерная безопасность Европа США
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