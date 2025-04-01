Foreign Affairs описал «ядерную трилемму» Европы

У европейских лидеров есть три цели: сдерживание России, стратегическая стабильность и недопущение появления ядерного оружия в новых государствах. Достичь всех одновременно невозможно, им нужно выбрать только две, пишет FA

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Европейские страны на фоне сближения Вашингтона с Москвой при Дональде Трампе и публичных нападок американского вице-президента Джей Ди Вэнса на их внутреннюю политику задумываются о будущем, в котором ядерный зонтик США больше не будет главным гарантом безопасности, однако Европе будет непросто реализовать собственную оборонную стратегию, пишет Foreign Affairs.

Для Европы принятие ответственности за свою безопасность — не просто вопрос политической воли, роста оборонных бюджетов или оптимизация процесса закупок. Странам региона придется решить «ядерную трилемму», то есть выбрать главные цели в вопросе ядерной безопасности.

Сейчас у европейских лидеров есть три задачи: надежное и эффективное сдерживание России, стратегическая стабильность и недопущение появления ядерного оружия в новых государствах. По мнению авторов, достичь всех трех целей одновременно невозможно, выбор любых двух делает третью недостижимой. Если Европа выберет стратегическую стабильность и нераспространение, то будет неспособна сдерживать Россию, пишут они, указывая на уязвимость стран Балтии. Для убедительного сдерживания придется разрешить новым государствам приобретать оружие, либо «пожертвовать степенью стратегической стабильности».

Ни один из доступных вариантов не идеален, считают авторы FA. По их мнению, в условиях отсутствия гарантий со стороны США лучше всего выбрать нераспространение и сдерживание. Этот путь наиболее целесообразен, поскольку не потребует серьезных изменений в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или больших инвестиций в оборону.

«Признание уровня стратегической нестабильности в отношениях Европы с Россией требует принятия реальных ядерных рисков, однако альтернативы были бы еще более опасными», — пишут они.

Согласно договору, в пятерку ядерных держав входят постоянные члены Совета Безопасности ООН — США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Оружие есть также у Индии, Израиля и Пакистана, которые не подписывали соглашение, и у КНДР, единственной страны, вышедшей из ДНЯО. Аналитики, опрошенные Financial Times, выражали опасение, что, если договор перестанет существовать, в том числе из-за отсутствия гарантий со стороны США, число стран с ядерным арсеналом может вырасти до 15–25, что, в свою очередь, приведет к «большому риску катастрофической атомной войны».

В начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что запускает «стратегическую дискуссию» о том, чтобы страна взяла Европу под свой ядерный зонтик. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в вопросах обеспечения безопасности в странах ЕС альтернативы альянсу нет, и никто не сможет заменить американский ядерный зонтик.