«Ъ» узнал о новом деле против отбывающего срок девелопера Худояна

Владелец Optima Development Альберт Худоян, отбывающий срок за мошенничество, стал фигурантом второго дела из-за земельных участков на Ленинградском проспекте, пишет «Коммерсантъ». Застройщик отрицает вину по новым эпизодам

Следственный комитет завершил расследование второго уголовного дела о мошенничестве в отношении владельца компании Optima Development Альберта Худояна, который отбывает восьмилетний срок по схожему обвинению, сообщает «Коммерсантъ».

По данным источников газеты, в новом деле по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет) речь идет о двух эпизодах, которые относятся к периоду 2015–2019 годов. По одному из них предпринимателю инкриминируют хищение земельного участка, на котором в то время предполагалось построить торговый центр, по второму — хищение долей в уставном капитале ООО «Авиасити».

Следствие оценивает ущерб примерно в 4,5 млрд руб., большая его часть — стоимость земельного участка площадью 11,4 га, который принадлежал на правах аренды ООО «Авиасити», где построили ЖК «Прайм парк». Потерпевшей стороной следствие признает компанию Mansfield Executive Ltd, как и в первом деле, но бизнесмен Сергей Говядин теперь назван бенефициаром, а не представителем фирмы, отмечает газета.

По данным «Ъ», сторона защиты приступила к ознакомлению с материалами расследования. Издание пишет, что Худоян не признает вину, представители защиты отказываются от комментариев, а ранее адвокаты застройщика заявляли, что новое расследование направлено на полный отъем бизнеса у их клиента.

В ноябре 2021 годы Худояна приговорили к шести годам лишения свободы, летом 2022 года Мосгорсуд ужесточил наказание до 8 лет заключения со штрафом в 1 млн руб. Застройщика обвинили в организации хищения земельных участков на Ленинградском проспекте на общую сумму 4,2 млрд руб.

Вместе с девелопером был осужден и гендиректор «Авиасити» Сергей Коноплев, который, по версии следствия, помогал застройщику исполнить преступный замысел. Его приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу 200 тыс. руб., апелляционный суд позже ужесточил наказание до пяти лет колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. руб.