«Ведомости» узнали о деле против владельца застройщика из топ-15 в России

Владелец застройщика «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом дела по статье о даче взятки в особо крупном размере, ему избрали меру пресечения, пишут «Ведомости». По той же статье арестован вице-президент ГК Адушев

Ильшат Нигматуллин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом дела по ч.5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 7-12 лет), сообщили «Ведомостям» источники: близкий к руководству ГК собеседник, один из партнеров группы, экс-сотрудник «Гранели», знакомый бизнесмена и два человека, знакомых с ходом расследования.

По словам четырех собеседников издания, в отношении Нигматуллина избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. «Это «облегченная версия» домашнего ареста. Фактически он может днем перемещаться по городу, приезжать в офис, но вечером обязан находиться по месту жительства», — пояснил источник, знакомый с ходом расследования.

Представитель застройщика не стал отрицать, что Нигматуллин является фигурантом уголовного дела. По его словам, в компании «ознакомлены с данной информацией», но, пока идет следствие, комментарии давать не будут.

Собеседники газеты не располагают информацией о статусе Нигматуллина в этом деле. По данным издания, меру пресечения бизнесмену избрали 7 марта; согласно ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса России обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения.

По аналогичной статье проходит бизнесмен Дмитрий Адушев, который «как минимум» до конца прошлого года был вице-президентом ГК, отметили «Ведомости». В компании не уточнили, работает ли он там на данный момент. Согласно базе Мосгорсуда, Адушева задержали 11 октября прошлого года, в тот же день было возбуждено дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.291 УК (покушение на дачу взятки должностному лицу) и по ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК (покушение на посредничество в даче взятки в особо крупном размере). Спустя два дня его отправили под стражу, с тех пор арест продлевали дважды — в начале февраля срок содержания под стражей Адушеву продлили до 11 апреля.

Один из бывших сотрудников «Гранели» в комментарии газете утверждает, что владелец и отдельные топ-менеджеры компании «пытались решить вопрос с претензиями Федеральной налоговой службы», после чего и появилось уголовное дело. Это подтвердил знакомый с ходом расследования источник «Ведомостей», отмечая, что к «Гранели» возникали вопросы по части уплаты налогов.

В Следственном комитете не ответили на запрос газеты, также она направила запрос в Федеральную налоговую службу (ФНС).

По данным Единого ресурса застройщиков, ГК «Гранель» является 14-м крупнейшим девелопером в России. В активной стройке у него на 1 апреля 15 проектов, среди них пять ЖК в Москве, девять — в Подмосковье и один — в Башкирии. Также девелопер в этом году получил права на реорганизацию территории промзоны «Грайвороново» в Москве.

Нигматуллин — основатель «Гранели» (1992 год) и с 2010 года является президентом ГК. В 2005 году он работал в Башкирском торгово-промышленном союзе в должности заместителя Председателя правления. Год спустя был избран Председателем правления Башкирского торгово-промышленного союза.