Папа римский извинился перед индейцами Канады за притеснения церковью

Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Папа римский Франциск принес публичные извинения коренным народам Канады за попытки насильственно ассимилировать их с христианским сообществом, передает CBC.

Франциск выступал на церемонии в общине Масквацис, где находилась школа-интернат для детей коренных народов.

«Я смиренно прошу прощения за зло, совершенное столькими христианами против коренных народов», — сказал понтифик и добавил, что он приехал в Канаду с «покаянным паломничеством».

Он признал, что появление системы школ-интернатов было «катастрофической ошибкой», которая негативно повлияла на коренные народы. По его словам, практики таких школ «очерняли и подавляли» языки и культуры коренных народов,

В XIX веке в Канаде появилась система школ-интернатов, которая находилась под контролем государства и управлением епархий и религиозных общих католической церкви, писал CatholicVoices. Правительство брало на себя обязательство предоставлять образование детям коренных народов, однако на практике пыталось ассимилировать эту часть населения. Ученики рассказывали, что их забирали из семей и общин. Руководство школ запрещало аборигенам говорить на их родном языке, следовать культурным обычаям. Кроме того, учащиеся вспоминали о физическом, психологическом и сексуальном насилии.

В конце марта папа римский уже приносил извинения за это в Ватикане во время аудиенции с делегацией коренных народов, передавал Vatican News. Он выразил «скорбь и стыд» за жестокое обращение с коренными канадцами в школах-интернатах, но изъявил желание встретиться с ними лично. Епископы Канады приветствовали исторические извинения Франциска.