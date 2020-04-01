Четверых заместителей главы МВД отправили на карантин

Один из замов Колокольцева сдал положительный тест на коронавирус. После этого Игорь Зубов, Михаил Ваничкин и Аркадий Гостев ушли в изоляцию до 8 апреля

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Четверо заместителей министра внутренних дел Владимира Колокольцева отправлены на карантин. Троим из них больничный предоставлен с 26 марта, сообщил РБК источник в центральном аппарате министерства

Речь идет о статс-секретаре, заместителе министра Игоре Зубове, чьи обязанности временно исполняет генерал-лейтенант Александр Авдейко, заместителях министра Михаиле Ваничкине (его заменяет генерал-лейтенант Виктор Голованов) и Аркадии Гостеве.

«Коммерсантъ» утверждает, что отправка высокопоставленных полицейских на карантин связана с тем, что они общались с еще одним заместителем Колокольцева — 50-летним Виталием Шуликой. По данным издания, у генерала в ходе тестирования был выявлен коронавирус.

По данным издания, дополнительные тесты на инфекцию у всех четверых полицейских неизменно показывали отрицательный результат. Тем не менее их отправили на карантин до 8 апреля.