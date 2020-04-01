Кремль заявил об отсутствии обсуждения введения режима ЧС в России

В соответствии с действующей редакцией закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», президент России имеет право вводить на территории всей страны или ее части чрезвычайное положение. Объясняя необходимость принятия нового закона, Песков сказал, что полномочия в этой сфере должны быть и у правительства, так как именно оно осуществляет «непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением» коронавирусной инфекции COVID-19.

25 марта режим ЧС ввело из-за коронавируса на территории всей страны правительство Украины.

Власти ряда регионов России из-за угрозы инфекции ввели на своей территории режим повышенной готовности, в отдельных местах (например, в Череповце или Элисте) уже введен режим ЧС.