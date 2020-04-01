Кремль заявил об отсутствии обсуждения введения режима ЧС в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 апреля Общество, 19:50 Испытания вакцины «Вектора» от коронавируса проведут на 60 добровольцах Общество, 19:46 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:40 Общее собрание клубов РПЛ пройдет по видеосвязи Спорт, 19:34 Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС Политика, 19:24 Кабмин допустил рассмотрение COVID-19 как форс-мажора по договорам аренды Общество, 19:17 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 19:04 Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Общество, 18:57 Сервисы электронных кошельков сообщили об отсрочке передачи данных в ФНС Финансы, 18:53 Тысячи серверов Microsoft оказались заражены ПО для добычи криптовалюты Крипто, 18:52 Уимблдонский теннисный турнир отменили впервые с 1945 года Спорт, 18:52 «Юганскнефтегаз» закрыл на карантин два вахтовых поселка Бизнес, 18:44 В Совфеде назвали способы отследить покидающих дома москвичей Общество, 18:43 Власти предложили продлить нерабочую неделю в России Общество, 18:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кремль заявил об отсутствии обсуждения введения режима ЧС в России

Государственная дума уже приняла, а Совет Федерации одобрил закон, по которому правительство получит возможность вводить режим ЧС на всей территории страны
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Нет, не обсуждается», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

26 марта пресс-секретарь назвал рассуждения о возможности введения в России ЧС «неуместными».

Кремль счел неуместными рассуждения о введении режима ЧС
Общество

26 марта правительство внесло в Госдуму проект закона, позволяющего кабмину вводить режим ЧС на всей территории России. 31 марта закон был принят Госдумой и в тот же день одобрен на внеочередном заседании Совета Федерации.

В соответствии с действующей редакцией закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», президент России имеет право вводить на территории всей страны или ее части чрезвычайное положение. Объясняя необходимость принятия нового закона, Песков сказал, что полномочия в этой сфере должны быть и у правительства, так как именно оно осуществляет «непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением» коронавирусной инфекции COVID-19.

25 марта режим ЧС ввело из-за коронавируса на территории всей страны правительство Украины.

Власти ряда регионов России из-за угрозы инфекции ввели на своей территории режим повышенной готовности, в отдельных местах (например, в Череповце или Элисте) уже введен режим ЧС.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, коронавирус
Материалы по теме
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
Общество
В Элисте ввели режим ЧС из-за угрозы распространения коронавируса
Общество
Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter