Кремль заявил об отсутствии обсуждения введения режима ЧС в России
В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, не обсуждается», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
26 марта пресс-секретарь назвал рассуждения о возможности введения в России ЧС «неуместными».
26 марта правительство внесло в Госдуму проект закона, позволяющего кабмину вводить режим ЧС на всей территории России. 31 марта закон был принят Госдумой и в тот же день одобрен на внеочередном заседании Совета Федерации.