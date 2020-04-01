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Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Представитель президента назвал Ходорковского, покинувшего Россию в 2013 году, «беглецом» и напомнил, что Москва объявила его в международный розыск. Главред «Эха» Алексей Венедиктов с претензией Кремля не согласился
Михаил Ходорковский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.

«Я все-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону. Поэтому, мне кажется, это некорректно», — заявил представитель главы государства на созвоне с журналистами.

Интервью с Ходорковским вышло в эфир радиостанции 31 марта в программе «Утренний разворот». В нем экс-глава ЮКОСа комментировал ситуацию на нефтяном рынке: разрыв сделки ОПЕК+, падение нефтяных котировок и связи России и Венесуэлы в нефтедобыче.

«Не понимаю классификации беглеца, Ходорковский — гражданин России. Мы даем слово не только подозреваемым, но и осужденным, руководствуясь Конституцией, которая гарантирует свободу слова. С уважением относясь к мнению Кремля и Пескову, будем продолжать свою деятельность согласно Конституции», — прокомментировал РБК слова Пескова главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Михаил Ходорковский с 1997 по 2004 год был совладельцем и главой нефтекомпании ЮКОС, входившей в десятку крупнейших компаний России. В 2004 году, по оценкам Forbes, он обладал состоянием $15,2 млрд и был богатейшим бизнесменом России. В 2005 году он был осужден по статье о мошенничестве, а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и была ликвидирована в 2007 году. Сам Ходорковский называет свое преследование политически мотивированным, своей вины он не признал. В 2013 году его помиловал президент, после чего бизнесмен покинул Россию.

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В 2015 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск. По данным следствия, он в 1998–1999 годах поручил своим подчиненным — Леониду Невзлину, Алексею Пичугину и другим лицам — убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Петухова застрелили 26 июня 1998 года. В 2007 году суд признал виновным по этому делу бывшего главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина и приговорил его к пожизненному заключению. Ходорковский называл новые обвинения против него «фарсом».

Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд. Власти России с этим решением не согласились.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев, Елизавета Ефимович
Теги: Михаил Ходорковский, Алексей Венедиктов, Дмитрий Песков
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