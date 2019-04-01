Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой

В министерстве предлагают руководителям чаще хвалить подчиненных, награждать их грамотами и ценными подарками, а также устраивать на работе физкультурные пятиминутки

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Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий. Документ опубликован на сайте ведомства.

Нематериальная мотивация сотрудников позволит госорганам добиваться позитивных результатов работы, обеспечить ее непрерывное качество и привлечь компетентные кадры, уверены в Минтруде.

Для этого работников, показавших наилучшие результаты, следует награждать грамотами, вручать им ценные подарки, сувениры, профессиональную литературу. Также отличившимся работникам следует предоставлять преимущество при составлении графика отпусков.

Также руководство должно чаще хвалить сотрудников, так как похвалы «крайне важны для повышения стремления служащих своей профессиональной деятельностью способствовать эффективному достижению стоящих перед госорганом целей и задач».