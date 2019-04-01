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Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой
В министерстве предлагают руководителям чаще хвалить подчиненных, награждать их грамотами и ценными подарками, а также устраивать на работе физкультурные пятиминутки
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий. Документ опубликован на сайте ведомства.

Нематериальная мотивация сотрудников позволит госорганам добиваться позитивных результатов работы, обеспечить ее непрерывное качество и привлечь компетентные кадры, уверены в Минтруде.

Для этого работников, показавших наилучшие результаты, следует награждать грамотами, вручать им ценные подарки, сувениры, профессиональную литературу. Также отличившимся работникам следует предоставлять преимущество при составлении графика отпусков.

Также руководство должно чаще хвалить сотрудников, так как похвалы «крайне важны для повышения стремления служащих своей профессиональной деятельностью способствовать эффективному достижению стоящих перед госорганом целей и задач».

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Служебное место госслужащих не должно вызывать дискомфорт, руководитель должен обеспечить сотрудников надлежащими организационно-техническими условиями. Кадровым службам давать руководству рекомендации по улучшению условий труда, например по проведению перепланировки или переоформлению интерьера рабочих помещений.

Кроме того, для госслужащих должны проводиться ежедневные пятиминутные зарядки и спартакиады, а также организованы места на работе для занятий спортом. В Минтруде отмечают, что системные переработки негативным образом сказываются на работниках, руководство должно следить, чтобы госслужащие отдыхали и своевременно уходили в отпуск.

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Президент Владимир Путин в августе 2018 года отдал поручение о проработке правительством возможности предоставления гражданам налоговых вычетов с тех средств, которые были затрачены на занятия физкультурой и спортом.

В начале года на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов было размещено соответствующее предложение Минфина по внесению изменений в ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса России. Предлагаемый налоговый вычет на занятия физкультурой должен вступить в силу в январе 2020 года.

Автор: Григорий Дубов
При участии: Юлия Старостина
Теги: Минтруд, мотивация, госслужащие
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