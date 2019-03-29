Минтруд с профсоюзами договорились оценить влияние стресса на работников

Нестандартный график работы и высокие эмоциональные нагрузки необходимо учитывать при оценке условий труда, согласились Минтруд, РСПП и Федерация независимых профсоюзов. Теперь предстоит разработать методики их оценки

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Министерство труда, Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) договорились о необходимости оценить воздействие неудобного графика работы, а также высоких эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на здоровье сотрудников.

Это следует из протокола заседания в Минтруде за подписью замминистра Григория Лекарева и зампредседателя ФНПР Давида Кришталя, документ есть в распоряжении РБК. На заседании обсуждалась новая редакция закона «О специальной оценке условий труда».

По его итогам, в частности, было решено инициировать работу над «методиками оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, режим работы», говорится в протоколе.

Согласно закону условия труда могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. Трудовой кодекс определяет, что оплата труда работников, занятых на вредном или опасном производстве, должна быть установлена в повышенном размере — минимум на 4% больше оклада, установленного за выполнение работы на рабочих местах с нормальными условиями труда. Кроме того, таким сотрудникам положены не менее семи дополнительных дней отдыха и сокращенная рабочая неделя.