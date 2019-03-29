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Минтруд с профсоюзами договорились оценить влияние стресса на работников
Нестандартный график работы и высокие эмоциональные нагрузки необходимо учитывать при оценке условий труда, согласились Минтруд, РСПП и Федерация независимых профсоюзов. Теперь предстоит разработать методики их оценки
Фото: Mammamaart / Getty Images

Министерство труда, Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) договорились о необходимости оценить воздействие неудобного графика работы, а также высоких эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на здоровье сотрудников.

Это следует из протокола заседания в Минтруде за подписью замминистра Григория Лекарева и зампредседателя ФНПР Давида Кришталя, документ есть в распоряжении РБК. На заседании обсуждалась новая редакция закона «О специальной оценке условий труда».

По его итогам, в частности, было решено инициировать работу над «методиками оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, режим работы», говорится в протоколе.

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Согласно закону условия труда могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. Трудовой кодекс определяет, что оплата труда работников, занятых на вредном или опасном производстве, должна быть установлена в повышенном размере — минимум на 4% больше оклада, установленного за выполнение работы на рабочих местах с нормальными условиями труда. Кроме того, таким сотрудникам положены не менее семи дополнительных дней отдыха и сокращенная рабочая неделя.

Предложение разработать соответствующие методики принадлежит «профсоюзной стороне», сообщили РБК в Министерстве труде. «Этот вопрос требует тщательной проработки, будет обсуждаться сторонами социального партнерства», — отметила пресс-служба ведомства.

Договоренности, достигнутые на совещании, будут также обсуждаться на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (комиссия состоит из представителей правительства, работодателей, которых представляет РСПП, и профсоюзных деятелей), которое назначено на 29 марта, следует из протокола.

Проведение мероприятий по специальной оценке условий труда (СОУТ), в ходе которой планируется оценивать психоэмоциональные нагрузки, призвана выявить вредные или опасные факторы, воздействию которых в течение рабочего времени подвергаются работники. Ее проводят по методике, утвержденной правительством. На прошедшем заседании обсуждались изменения в закон, который сейчас регулирует проведение СОУТ.

РБК направил запрос в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), с просьбой прояснить, как именно будет организована работа по оценке воздействия интеллектуальных и эмоциональных нагрузок и графика работы на сотрудников.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина, Юлия Старостина
Теги: Минтруд, стресс, график работы
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