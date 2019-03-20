Минтруд внес проект закона о пособиях семьям с низким доходом

Министерство труда и социальной защиты внесло в правительство законопроект, направленный на оказание денежной помощи семьям с низким доходом. Об этом заявил министр Максим Топилин во время правительственного часа в Госдуме, сообщается на сайте нижней палаты.

По словам министра, после вступления изменений в силу выплату на первого ребенка до достижения им возраста 1,5 года будут получать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов, а не полутора, как сейчас.

Более того, он отметил, что выплата нетрудоспособным родителям и опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом, с 1 июля 2019 года также увеличится — до 10 тыс. руб. Правительство выделит на эти нужды более 70 млрд руб. из трехлетнего бюджета. Ожидается, что при условии принятия закона, с 2020 года около 65–70% семей будут участниками данной программы, что позволит снизить уровень бедности в стране, считает министр.

«Нам очень важно дойти до каждой семьи и разработать для нее фактически индивидуальный план вывода из этого сложного положения», — заключил Топилин.