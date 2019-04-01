«Батькивщина» заявила о выходе Тимошенко во второй тур выборов

«Батькивщина» заявила о выходе Тимошенко во второй тур выборов

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выходит во второй тур выборов президента Украины вместе с шоуменом Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель председателя партии Сергей Соболев со ссылкой на результаты параллельного подсчета голосов, который ведет «Батькивщина».

По его словам, партия обработала 67% протоколов. В результате Зеленский набрал 28,1% голосов, Тимошенко — 16,1%, а действующий президент Петр Порошенко — 15,2%, отметил Соболев.

По данным ЦИК Украины, которая подсчитала 10,52% бюллетеней, Зеленский набрал 29,66% голосов. На втором месте — Порошенко с 16,86%, а Тимошенко — на третьем (13,74%). Соласно итоговым результатам экзитполов, лидер «Батькивщины» также находится на третьем месте после Зеленского и Порошенко.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов. В случае, если этого не произойдет, во второй тур выйдут два кандидата, которые получили наибольшую поддержку избирателей.