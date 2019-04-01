ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета более 30% голосов

Для того, чтобы победить в первом туре, один из них должен набрать более 50% голосов. В противном случае будет организован следующий этап голосования, участвовать в котором будут два кандидата, получившие наибольшую поддержку избирателей.

По данным опросов телеканала «112 Украина», «Социс» и Национального экзитпола, во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко.