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Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета более 30% голосов
На выборах президенты Украины лидирует комик и шоумен Владимир Зеленский, за него уже проголосовали 30,18% избирателей, ближайшие конкуренты – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 30,52% протоколов, тройка лидеров не изменилась, следует из данных ЦИК.

На 5:30 мск первое место занимает шоумен Владимир Зеленский (30,18%), второе — действующий президент Петр Порошенко (16,65%), на третьем — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,22%).

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Украина запросила вторую серию

Голосование прошло в воскресенье, 31 марта, избирательные участки были открыты с 08:00 до 20:00. Всего на выборы зарегистрировали 39 кандидатов, все они были представлены в бюллетенях. РБК проанализировал их предвыборные обещания.

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Для того, чтобы победить в первом туре, один из них должен набрать более 50% голосов. В противном случае будет организован следующий этап голосования, участвовать в котором будут два кандидата, получившие наибольшую поддержку избирателей.

По данным опросов телеканала «112 Украина», «Социс» и Национального экзитпола, во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Выборы, Украина, ЦИК
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