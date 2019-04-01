ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета более 30% голосов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 30,52% протоколов, тройка лидеров не изменилась, следует из данных ЦИК.
На 5:30 мск первое место занимает шоумен Владимир Зеленский (30,18%), второе — действующий президент Петр Порошенко (16,65%), на третьем — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,22%).
Голосование прошло в воскресенье, 31 марта, избирательные участки были открыты с 08:00 до 20:00. Всего на выборы зарегистрировали 39 кандидатов, все они были представлены в бюллетенях. РБК проанализировал их предвыборные обещания.