Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз

Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз

Президент Украины в 2018-м заработал в общей сложности 1,55 млрд грн, что в 95 раз больше суммы, о которой он отчитался годом ранее

Петр Порошенко (Фото: Sergei Dolzhenko / EPA / TASS)

На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.

Общая сумма доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.). Таким образом, за год размер его доходов увеличился в 95 раз.

В нынешнюю сумму включена зарплата в размере 336 тыс. грн ($12,3 тыс.), 20,9 млн грн процентов ($769 тыс.) от Международного инвестиционного банка, банковский перевод Марины Порошенко на сумму 391 тыс. грн ($14 тыс.), 777 тыс. грн ($28,49 тыс.) от продажи недвижимости, 28,8 млн грн ($1,05 млн) в качестве возврата от облигаций.

Кроме того, президент получил дивиденды на суммы 1,105 млрд грн ($40,5 млн) от инвесткомпании Rothschild Trust Schweiz AG и 399,9 млн грн ($14,6 млн) от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепiтал».

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