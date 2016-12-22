Порошенко за год увеличил доход на 4 млн гривен

Доход Порошенко в 2017 году составил 16,3 млн гривен. Всю свою зарплату президент Украины потратил на благотворительность. При этом средства на банковских счетах уменьшились на $430 тыс.

Петр Порошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Администрация президента Украины опубликовала данные по декларации о доходах Петра Порошенко. С прошлого года его доход увеличился на 4 млн гривен ($152 тыс.).

Согласно декларации доход Порошенко в 2017 году составил 16,3 млн гривен. Из них заработная плата составляет 336 тыс. гривен — всю эту сумму Порошенко передал на благотворительность. Остальные средства представляют собой проценты от депозитов. В 2016 году Порошенко задекларировал доход более чем 12 млн гривен.

Кроме того, отметили в пресс-службе украинского президента, 200 млн гривен было потрачено им на благотворительность. «Они не отражены в декларации на том основании, что подобная деятельность осуществлялась не физическим лицом, а всеукраинской организацией «Благотворительный Фонд Порошенко» и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Петр Порошенко и которые указаны в его электронной декларации», — пояснили в Киеве.

В сообщении подчеркивается, что липецкая фабрика концерна «Рошен», находящегося в собственности Порошенко, была остановлена и закрыта. В декларацию также попал Севастопольский морской завод, который ранее был национализирован российскими властями. «Однако де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации», — объяснили в пресс-службе. Доля Порошенко в «Рошене», напомнили в администрации президента, была передана им в доверительное управление.

Всего за 2017 год сумма средств на банковских счетах Порошенко уменьшилась на $430 тыс.

Особо в заявлении подчеркивается, что в декларации указаны все средства, которые Порошенко потратил на свой зимний отдых на Мальдивах. «Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма — в два раза меньше цифр, которые фигурировали в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета», — подчеркнули в пресс-службе. Об этом ранее говорил и сам Порошенко.

Порошенко с семьей пребывал на Мальдивах с 1​ по 8 января. Информация о его поездке была раскрыта украинскими СМИ. Расследование, посвященное отдыху Порошенко, было опубликовано проектом «Схема» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый»). По данным журналистов, Порошенко находился на Мальдивах под чужим именем, а сама стоимость отдыха составила, по оценкам журналистов, не менее $500 тыс.