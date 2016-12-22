Путин предложил арестовывать имущество юридических лиц за взятки

На рассмотрение Госдумы президент внес два законопроекта. Один из них касается внесения в КоАП поправок об аресте имущества юрлиц за взятки или подкуп, второй призван улучшить контроль в сфере противодействия коррупции

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно инициативе российского лидера, за взятки или подкуп может применяться новая мера обеспечения — «арест имущества юридического лица». Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

В нижнюю палату парламента, согласно материалам, он поступил 31 марта. Арестовываться, по предложению президента, должно имущество юрлица, в отношении которого ведется производство по ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Для обеспечения этой меры в Кодекс об административных правонарушениях Путин призвал внести еще одну статью — 27.20 «Арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Вопрос о принятии ареста имущества, как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, будет рассматриваться судом на основании мотивированного ходатайства прокурора. При этом исполнение определения суда о наложении ареста на имущество будет осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве. Одновременно инициативой предлагается установить право обжалования юрлицом принятого решения.

Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, как подчеркивается в документе, «допускается только в случае отсутствия у юридического лица иного имущества». Подобная норма, как считает президент России, сможет позволить «обеспечить выплату заработной платы работникам юридического лица и осуществление иных обязательных платежей».

Второй внесенный Путиным на рассмотрение Госдумы законопроект призван усовершенствовать контроль в сфере противодействия коррупции. Согласно ему руководство госкорпораций и государственных внебюджетных фондов должно будет наделяться правом получать справки по счетам физических лиц, а при проверках соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции — и юридических лиц. Подобные справки, как отмечается в инициативе, в случае одобрения проекта смогут запрашиваться при проверке достоверности данных о доходах, расходах, имуществе, соблюдения запретов и исполнения обязанностей.