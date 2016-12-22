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Президент Палестины поручил созвать экстренное заседание Совбеза ООН
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Президент Палестины поручил созвать экстренное заседание Совбеза ООН
Политика, 03:08
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Президент Палестины поручил созвать экстренное заседание Совбеза ООН

Президент Палестины Махмуд Аббас поручил палестинскому представительству в ООН потребовать созвать экстренное заседание Совбеза по вопросу о столкновениях в секторе Газа, жертвами которых стали 17 палестинцев. Об этом сообщается на сайте Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.

Как заявил руководитель вашингтонского представительства Организации освобождения Палестины (ООП) Хусама Зомлот, также Аббас заявил, что примет «необходимые меры», чтобы защитить народ Палестины.

Представитель Организации освобождения Палестины отметил, что за смертью «мирных демонстрантов» стоят «израильские оккупационные силы». По его словам, жертвами столкновений стали 17 человек, а «сотни» получили ранения. Зомлот отметил, что Израиль совершил «морально отвратительные» действия, которые являются «преступлениями против человечества».

«Нашли легитимные протесты против израильской военной оккупации, колонизации и апартеида гарантируютcz международными законами и должны быть защищены международным сообществом», — заявил представитель ООП. Он отметил, что «70-летняя практика Израиля политики «стреляй и убивай» должна закончится, а израильские преступники должны быть привлечены к ответственности».

На границе сектора Газа и Израиля с 30 марта проходит акция протеста. Во время нее произошли столкновения палестинцев с израильскими военными. Как сообщили в Израильской армии, некоторые из протестующих вели себя агрессивно, кидали камни, стреляли и забрасывали военных горючей жидкостью. Агентство Reuters со ссылкой на источники в службе здравоохранения Палестины сообщило, что при столкновениях пострадали 70 человек.

В МИД России выступили с осуждением насилия, которое было применено против жителей сектора Газа. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такие события показывают необходимость «срочной активизации усилий мирового сообщества по возобновлению поиска справедливого палестино-израильского урегулирования».

Теги: Палестина , Израиль , Совбез ООН
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