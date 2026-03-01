КСИР объявил о начале самого мощного наступления в истории Ирана

В заявлении КСИР говорится, что самое мощное наступление Ирана начнется в ближайшие минуты. Генштаб ВС Ирана заявил, что Тегеран «заставит пожалеть» напавшие страны

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Иран начнет самую мощную наступательную операцию в его истории «через несколько мгновений», сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на фоне смерти верховного лидера Али Хаменеи.

«Самая мощная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран начнется через несколько мгновений против оккупированных территорий и баз американских террористов», — говорится в заявлении КСИР, передает ISNA.

Главный штаб Вооруженных сил Ирана также выпустил заявление после смерти Хаменеи. «Мы заставим пожалеть [США] при поддержке и силе доблестного народа, и путь этого мудрого и могущественного лидера мы продолжим до последней капли крови, не сдаваясь врагам», — говорится в заявлении, передает ISNA.

Гибель верховного лидера Ирана в ходе военной операции США и Израиля подтвердили иранские проправительственные агентства и СМИ. Fars уточнило, что Хаменеи мер утром 28 февраля, работая в своей резиденции в Тегеране.

Правительство объявило 40 дней траура и 7 дней выходных на фоне новости о смерти лидера. Президент Ирана Масуд Пезешкина назвал смерть аятоллы «великим преступлением».

Ранее о смерти Хаменеи сообщил президент США Дональд Трамп, а также западные СМИ со ссылкой на израильские источники.