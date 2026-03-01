ПВО сбила иранский дрон, приближавшийся к Бурдж-Халифе в Дубае

Иранский беспилотник подлетел к Бурдж-Халифе, самому высоком зданию в мире, после чего его сбили средства противовоздушной обороны. На опубликованных кадрах виден взрыв дрона

Средства ПВО сбили иранский дрон, который летел близко к самому высокому небоскребу в мире — Бурдж-Халифе в Дубае. Об этом сообщает израильский «12-й канал», опубликовав кадры пролета дрона близ здания.

На кадрах видно, как дрон подлетает к небоскребу, затем его сбивает ПВО, в результате чего БПЛА взрывается.

Высота Бурдж-Халифы — 828 м, здание насчитывает 163 надземных этажа. Небоскреб открыт в 2010 году и используется как жилой, офисный и гостиничный комплекс. Смотровые площадки здания находятся на высоте более 450 м и входят в число главных туристических объектов города.

Минувшей ночью иранский беспилотник также атаковал пятизвездочный отель-башню Бурдж-аль-Араб в Дубае, также известный как «Парус» из-за своей формы. После удара дрона в одном из самых роскошных отелей мира начался пожар. Информации о пострадавших нет.

Также дроны нанесли удар по международному аэропорту Дубая, в результате атаки пострадали как минимум четыре человека.

Согласно информации, опубликованной на сайте управления аэропортов, все рейсы в международном авиахабе Дубая (DXB) и воздушной гавани Dubai World Central — Аль-Мактум (DWC) приостановлены.