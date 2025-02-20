СК проверит племянника главы Абхазии по делу об угрозам русским и армянам

Племянник абхазского президента предложил надавить на армянское население в преддверии второго тура на выборах, но потом извинился и объяснил слова эмоциональным состоянием. В России ему может грозить до шести лет заключения

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Следственный комитет завел уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении русских, армян и абхазов, имеющих российское гражданство и живущих в Абхазии, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии СК, «отдельные лица» через интернет не позднее 16 февраля публично призывали к преследованию этих национальностей, а также массовым репрессиям, совершению иных противоправных действий против армян.

Следователи проверят на причастность к этому преступлению Энвера Бганбу, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбу, Геннадия Айбу, Гочи Пилии, Масика Шакрыла.

Энвер Бганба — племянник временно исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганбы. На днях в соцсетях распространилась аудиозапись, на которой, как пишет Sputnik, Энвер Бганба призвал разобраться с армянами и предложил их «пугать» в преддверии второго тура президентских выборов.

После возмущения армянской общины Бганба признал подлинность аудиозаписи вопреки первоначальным заявлениям абхазской оппозиции и принес извинения, объяснив свои высказывания эмоциями.

Сотрудники СК нашли в интернете и СМИ информацию, что 19 февраля несколько десятков человек давили на глав сельских поселений в Гагрском районе, чтобы те не участвовали в выборах. «По данным СМИ, среди этих лиц в качестве лидера был депутат, учредитель ООО «Самшитовая роща» Дмитрий Ардзинба, принимали участие соучредитель ООО «Самшитовая роща» Геннадий Айба и его сын Саид Айба, Масик Шакрыл и иные лица», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Дело заведено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК, которая грозит лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет примерно через неделю, 1 марта.