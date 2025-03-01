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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WSJ сообщила, что Мексика увидела угрозу войны с США

WSJ: Мексика увидела угрозу войны в словах Хегсета об условии Трампа по границе
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В разговоре с военным руководством Мексики Хегсет заявил, что военные США могут предпринять односторонние действия, если Мехико не решит проблему с наркокартелями. Власти опасаются, что речь может идти о полномасштабных боях
Фото: Carlos A. Moreno / Zuma / ТАСС
Фото: Carlos A. Moreno / Zuma / ТАСС

Глава Пентагона Пит Хегсет в разговоре с высшим военным руководством Мексики пригрозил односторонними действиями, если страна не решит проблему с наркокартелями. Власти теперь опасаются, что речь может идти о полномасштабных военных действиях на территории Мексики, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

Телефонный разговор, о котором идет речь, состоялся 31 января. Это были первые подобные переговоры нового главы Пентагона с высшими военными чинами Мексики, отмечает WSJ.

Хегсет сказал мексиканским чиновникам, что если их страна не разберется со «сговором» между правительством и наркокартелями, американские военные будут готовы предпринять односторонние действия. По словам собеседников издания, высшее руководство Мексики, присутствовавшее на созвоне, было «шокировано и возмущено», так как сочло, что Хегсет говорит о начале полномасштабных военных действий на территории Мексики Соединенными Штатами.

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Отношения между США и Мексикой стали напряженными после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил установить пошлины в размере 25% на мексиканские товары, если власти страны не предпримут усилий по прекращению нелегальной эмиграции и не остановят трафик фентанила в США. Сразу после вступления в должность президента Трамп объявил на южной границе страны чрезвычайное положение и направил туда войска. Кроме того, он не раз предлагал нанести удары по мексиканским лабораториям, в которых изготавливают фентанил.

Как сообщает WSJ, мексиканские чиновники сейчас пытаются решить обе проблемы, о которых говорил Трамп, в том числе с целью избежать введения 25-процентных пошлин. Ужесточение должно произойти во вторник, 4 марта, и сейчас стороны ведут переговоры. «У нас еще есть три дня», — заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум накануне утром.

В начале февраля Мексике удалось отсрочить введение мер на месяц после того, как она отправила на границу 10 тыс. военнослужащих Национальной гвардии с целью предотвратить незаконные поставки наркотиков в США.

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Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Мексика США боевые действия вторжение наркокартели
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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