Глава ВСК возглавил департамент строительства Минобороны

Департамент строительства Минобороны возглавил назначенный два месяца назад глава ВСК Игорь Маковский

Игорь Маковский (Фото: Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации)

Гендиректор Военно-строительной компании Игорь Маковский возглавил

департамент строительства Минобороны, рассказал РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны. По данным одного из источников, документы о назначении были подписаны в пятницу 28 февраля.

ВСК Маковский возглавил два месяца назад, в декабре 2024 года.

С 2017 по 2024 год департамент строительства Минобороны возглавляла Марина Балакирева. В ноябре 2024 года она была назначена руководителем правового департамента.

Маковскому 52 года, он родился в Семипалатинске. В 1993 году окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф.Э. Дзержинского, затем до 1999 года служил в Вооруженных силах, после чего возглавлял «Техпромресурс» (1999–2006), «Региональную энергетическую компанию» (2006–2010). В 2011-м стал главой совета директоров «Европейской промышленной группы», спустя четыре года его избрали гендиректором «Янтарьэнерго» до 2018-го. Затем Маковский работал гендиректором «Россети Центр» вплоть до назначения в ВСК. Маковский награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Со строительным комплексом Минобороны в последний год было связано несколько уголовных дел. Курировавшего работу ВСК замминистра обороны Тимура Иванова задержали весной 2024 года, ему вменяют взятку в размере более 1 млрд руб., растрату свыше 205 млн руб. при приобретении двух паромов для Керченской переправы и хищение у банка «Интеркоммерц».

Экс-гендиректор главного управления специального строительства Минобороны Александр Молодченко был заподозрен в мошенничестве с госконтрактами и арестован. Экс-руководитель ВСК Андрей Белков (занимал должность с апреля 2021 по март 2022 года) был арестован 25 июля. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 285.4 УК).