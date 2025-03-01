 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Глава ВСК возглавил департамент строительства Минобороны

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Департамент строительства Минобороны возглавил назначенный два месяца назад глава ВСК Игорь Маковский
Игорь Маковский
Игорь Маковский (Фото: Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации)

Гендиректор Военно-строительной компании Игорь Маковский возглавил
департамент строительства Минобороны, рассказал РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны. По данным одного из источников, документы о назначении были подписаны в пятницу 28 февраля.

ВСК Маковский возглавил два месяца назад, в декабре 2024 года.

С 2017 по 2024 год департамент строительства Минобороны возглавляла Марина Балакирева. В ноябре 2024 года она была назначена руководителем правового департамента.

Маковскому 52 года, он родился в Семипалатинске. В 1993 году окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф.Э. Дзержинского, затем до 1999 года служил в Вооруженных силах, после чего возглавлял «Техпромресурс» (1999–2006), «Региональную энергетическую компанию» (2006–2010). В 2011-м стал главой совета директоров «Европейской промышленной группы», спустя четыре года его избрали гендиректором «Янтарьэнерго» до 2018-го. Затем Маковский работал гендиректором «Россети Центр» вплоть до назначения в ВСК. Маковский награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Со строительным комплексом Минобороны в последний год было связано несколько уголовных дел. Курировавшего работу ВСК замминистра обороны Тимура Иванова задержали весной 2024 года, ему вменяют взятку в размере более 1 млрд руб., растрату свыше 205 млн руб. при приобретении двух паромов для Керченской переправы и хищение у банка «Интеркоммерц».

Экс-гендиректор главного управления специального строительства Минобороны Александр Молодченко был заподозрен в мошенничестве с госконтрактами и арестован. Экс-руководитель ВСК Андрей Белков (занимал должность с апреля 2021 по март 2022 года) был арестован 25 июля. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 285.4 УК).

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев
Минобороны стройка отставки и назначения
Материалы по теме
В деле Тимура Иванова о паромах появилась гостайна
Политика
У бывшего топ-менеджера ВСК арестовали имущество на 29 млн руб.
Политика
Минобороны подало иски еще на 4 млрд руб. к Военно-строительной компании
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 10:20
Глава ВСК возглавил департамент строительства МинобороныПолитика, 13:27
В ЦБ связали укрепление рубля со «спекулятивной эйфорией» на рынкахФинансы, 13:18
WSJ сообщила, что Мексика увидела угрозу войны с СШАПолитика, 13:17
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 13:14
Захарова сравнила спор в Белом доме со сценой из фильма «Собачье сердце»Политика, 13:13
Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России в КазаниСпорт, 13:00
Большинство глэмпингов и турбаз не смогли пройти классификациюБизнес, 12:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров в историиСпорт, 12:53
В РКН проверили работоспособность YouTube в РоссииТехнологии и медиа, 12:33
Может ли в Газе возобновиться война после окончания перемирияПолитика, 12:30
CBS узнал о сомнениях США в возможности закончить конфликт на УкраинеПолитика, 12:27
Лыжнице сделали предложение после финиша скиатлона на чемпионате РоссииСпорт, 12:25
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:22
Российская армия взяла два населенных пункта в ДНРПолитика, 12:15