 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Байден и Трамп посетили южную границу США на фоне миграционного кризиса

Сюжет
Выборы президента США
Байден и Трамп посетили южную границу США в разгар президентской гонки и на фоне острого миграционного кризиса, пишет NBC. Оба политика поблагодарили пограничников за службу и заочно раскритиковали друг друга

Президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп почти одновременно прибыли в приграничные города Техаса — Байден приехал в Браунсвиль, а Трамп в Игл Пасс.

Как отмечает NBC News, поездка политиков происходит на фоне небывалого миграционного кризиса на южной границе и в разгар президентской гонки. Байден, выступая перед пограничниками, поблагодарил их и пообещал предоставить больше ресурсов «в любую погоду». Вместе с этим он раскритиковал Трампа, который выступает против предложенного демократами проекта финансирования по усилению защиты границы.

Трамп же назвал миграционный кризис «вторжением Джо Байдена» и «злобным нарушением нашей страны». «Это люди, которые приезжают в нашу страну, и они выходят из тюрем, и они выходят из тюрем, и они приходят из психиатрических лечебниц, и они приходят из сумасшедших домов, и они террористы. Их везут в нашу страну. И это ужасно», — заявил политик.

Вместе с этим экс-президент похвалил губернатора Техаса Грега Эбботта, который, как отмечает CNN, пытается реализовать «спорную инициативу в области безопасности». Телеканал напоминает, что недавно Верховный суд США постановил убрать колючую проволоку, установленную по инициативе Эбботта на границе США и Мексики, пока продолжается судебный протест штата против этой практики.

Медведев назвал обсуждаемым создание Техасской народной республики
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

В конце прошлого года между властями Техаса и администрацией Байдена разгорелся конфликт из-за контроля над границей с Мексикой. Еще весной 2021 года Эбботт инициировал не согласованную с федеральными властями операцию по предотвращению нелегального потока мигрантов и наркотиков из Мексики под кодовым названием «Одинокая звезда» (Техас называют Штатом одинокой звезды, поскольку именно она изображена на его флаге).

Впоследствии из-за ухудшения обстановки на южной границе было установлено несколько рядов колючей проволоки на берегу реки Рио-Гранде — природного барьера между США и Мексикой. Нацгвардии Техаса и полицейским, переброшенным к границе, было разрешено арестовывать нелегальных мигрантов по обвинению в нарушении общественного порядка. Летом 2023 года на 305-метровом участке Рио-Гранде вблизи города Игл-Пасс появилась плавучая преграда — цепь буев.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

1 декабря 2023 года федеральный суд постановил убрать буи, но власти Техаса отказались подчиняться. В январе Нацгвардия и полиция штата взяли под контроль территорию парка у Игл-Пасс и перестали пропускать через нее автомобили агентов федеральной погранслужбы. Администрация направила правительству Техаса письмо, в котором потребовала незамедлительно восстановить доступ федеральных властей к этому участку границы, но власти штата снова отказались повиноваться. Верховный суд США в итоге постановил убрать заграждения и разрешить федеральным агентам перерезать проволоку на границе с Мексикой.
 

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп Джо Байден Техас президентская гонка миграционный кризис США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Трамп предложил Байдену посоревноваться в когнитивных тестах
Политика
Избиратели в США назвали Байдена слишком старым, а Трампа — опасным
Политика
В третьем штате запретили Трампу участвовать в праймериз
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
Пентагон заключил контракт с Boeing на $3,4 млрд на поставку 17 самолетов Политика, 01:58
Умер режиссер «Цезарь должен умереть» Паоло Тавиани Общество, 01:46
Байден и Трамп посетили южную границу США на фоне миграционного кризиса Политика, 01:34
Литва ограничила высадку и посадку пассажиров калининградских поездов Политика, 01:30
Глава Пентагона пройдет плановый осмотр в военном госпитале Общество, 01:19
Арестованный в США россиянин признался в контрабанде микроэлектроники Общество, 01:05
Туск пояснил, в каком случае Польша закроет границу для товаров с Украины Политика, 01:03
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Боевую группу НАТО в Румынии преобразуют в бригаду в 2025 году Политика, 00:53
В России появились Ленинградский и Московский военные округа Политика, 00:50
Создатель ChatGPT займется разработкой ИИ для роботов-гуманоидов Технологии и медиа, 00:38
Вступил в силу запрет США на импорт российских алмазов от 1 карата Экономика, 00:36
Кого из звезд футбола ловили на допинге Спорт, 00:30
Власти Воронежа сообщили об отсутствии угрозы из-за беспилотников Политика, 00:24
В России ужесточили правила выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье Финансы, 00:21