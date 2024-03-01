Байден и Трамп посетили южную границу США на фоне миграционного кризиса

Байден и Трамп посетили южную границу США в разгар президентской гонки и на фоне острого миграционного кризиса, пишет NBC. Оба политика поблагодарили пограничников за службу и заочно раскритиковали друг друга

Президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп почти одновременно прибыли в приграничные города Техаса — Байден приехал в Браунсвиль, а Трамп в Игл Пасс.

Как отмечает NBC News, поездка политиков происходит на фоне небывалого миграционного кризиса на южной границе и в разгар президентской гонки. Байден, выступая перед пограничниками, поблагодарил их и пообещал предоставить больше ресурсов «в любую погоду». Вместе с этим он раскритиковал Трампа, который выступает против предложенного демократами проекта финансирования по усилению защиты границы.

Трамп же назвал миграционный кризис «вторжением Джо Байдена» и «злобным нарушением нашей страны». «Это люди, которые приезжают в нашу страну, и они выходят из тюрем, и они выходят из тюрем, и они приходят из психиатрических лечебниц, и они приходят из сумасшедших домов, и они террористы. Их везут в нашу страну. И это ужасно», — заявил политик.

Вместе с этим экс-президент похвалил губернатора Техаса Грега Эбботта, который, как отмечает CNN, пытается реализовать «спорную инициативу в области безопасности». Телеканал напоминает, что недавно Верховный суд США постановил убрать колючую проволоку, установленную по инициативе Эбботта на границе США и Мексики, пока продолжается судебный протест штата против этой практики.

В конце прошлого года между властями Техаса и администрацией Байдена разгорелся конфликт из-за контроля над границей с Мексикой. Еще весной 2021 года Эбботт инициировал не согласованную с федеральными властями операцию по предотвращению нелегального потока мигрантов и наркотиков из Мексики под кодовым названием «Одинокая звезда» (Техас называют Штатом одинокой звезды, поскольку именно она изображена на его флаге).

Впоследствии из-за ухудшения обстановки на южной границе было установлено несколько рядов колючей проволоки на берегу реки Рио-Гранде — природного барьера между США и Мексикой. Нацгвардии Техаса и полицейским, переброшенным к границе, было разрешено арестовывать нелегальных мигрантов по обвинению в нарушении общественного порядка. Летом 2023 года на 305-метровом участке Рио-Гранде вблизи города Игл-Пасс появилась плавучая преграда — цепь буев.

1 декабря 2023 года федеральный суд постановил убрать буи, но власти Техаса отказались подчиняться. В январе Нацгвардия и полиция штата взяли под контроль территорию парка у Игл-Пасс и перестали пропускать через нее автомобили агентов федеральной погранслужбы. Администрация направила правительству Техаса письмо, в котором потребовала незамедлительно восстановить доступ федеральных властей к этому участку границы, но власти штата снова отказались повиноваться. Верховный суд США в итоге постановил убрать заграждения и разрешить федеральным агентам перерезать проволоку на границе с Мексикой.

