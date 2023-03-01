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Байден продлил на год режим ЧП из-за конфликта на Украине

Президент США Джо Байден продлил на год режим ЧП из-за конфликта на Украине
В США на год продлевается чрезвычайное положение из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон считает происходящее «необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности и внешней политике» Штатов
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Джо Байден продлил чрезвычайное положение в стране, введенное из-за ситуации на Украине. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

В документе говорится, что действия и политика России в ситуации вокруг Украины «продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». Потому чрезвычайное положение должно действовать и после 6 марта этого года.

Чрезвычайное положение в США из-за ситуации вокруг Украины ввели в начале марта 2014 года. Тогда угрозой нацбезопасности США назывались действия и политика «лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов».

Спустя десять дней угрозой были признаны действия и политика правительства России в отношении Украины. Позднее сфера действия положения неоднократно расширялась, в том числе после присоединения Крыма к России: в 2014 и 2018 годах вводились дополнительные санкционные меры в отношении России.

Последний указ о расширении сферы действия чрезвычайного положения был принят 21 февраля 2022 года в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, в марте прошлого года Пентагон подготовил стратегию национальной безопасности США на 2022 год, в которой назвал Россию «острой угрозой» из-за ее военной операции на Украине. «Мы будем сотрудничать с нашими союзниками и партнерами по НАТО, чтобы усилить надежное сдерживание перед лицом российской агрессии», — утверждали в ведомстве. Китай в документе назван «самым важным стратегическим соперником и основным вызовом».

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