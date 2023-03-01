Белгородский губернатор Гладков исключил связь между отравлением и покушением на него

Гладков исключил связь между отравлением и покушением на него

Губернатор уточнил, что у него было «абсолютно бытовое» пищевое отравление, он уже находится на работе. 24 февраля Гладков рассказал, что «приболел»

Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире в социальной сети «ВКонтакте» исключил вероятность покушения на него. Ранее он сообщал, что «приболел». В начале эфира Гладков сообщил, что несколько дней провел в больнице, и извинился за «небольшую хрипотцу».

Губернатора спросили, могло ли недомогание быть покушением. Гладков ответил, что у него было «абсолютно бытовое» пищевое отравление, сейчас он восстанавливается. Он рассказал, что уже находится на работе. «Не переживайте, никаких здесь угроз не было и нет», — отметил глава региона.

24 февраля Гладков написал в телеграм-канале, что «приболел», отметив, что в его состоянии «ничего критичного нет». Тогда он предположил, что его выпишут «сегодня-завтра». По его словам, у него «слишком много работы», поэтому ему «некогда болеть».