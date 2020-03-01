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Bloomberg сообщил о «переделывании под себя» Мишустиным госаппарата

В частности, издание упоминает о том, что новый премьер необычно рано назначает совещания с подчиненными — «практически на рассвете по московским меркам»
Михаил Мишустин (Фото: Russian Government / Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин «не теряет времени даром» и «переделывает под себя» бюрократический аппарат, сообщает в своей статье Bloomberg.

Издание пишет, что новым главой правительства «движет желание достичь результатов на новой должности». В качестве примера «переделки под себя» Bloomberg упоминает, что премьер назначает совещания в правительстве на утро. «В нарушение традиций Мишустин назначает первые рабочие встречи с подчиненными в 9:00 — практически на рассвете по московским меркам — а со своими непосредственными подчиненными — по субботам и воскресеньям», — отмечает Bloomberg. Издание ссылается на два источника, непосредственно осведомленных об этих процессах.

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В статье также приводятся некоторые достижения Мишустина на посту главы Федеральной налоговой службы (ФНС), который он занимал до назначения премьер-министром. Bloomberg полагает, что по этим действиям можно понять, «как он собирается управлять».

Так, упоминается оптимизация налогового режима, проведенная Мишустиным, а также то, что она «заслужила одобрение от международных организаций, таких как Всемирный банк, который сослался на эти улучшения после того, как повысил рейтинг России в своем ежегодном исследовании Doing Business до 28 места в прошлом году с 120 в 2012 году».

Еще одним достижением Мишустина Bloomberg называет контроль за установкой в магазинах и ресторанах более 3,5 млн кассовых аппаратов, подключенных к интернету.

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В ряду нововведений Мишустина в статье также упоминается обязательная печать QR-кода на всех чеках. Он позволяет пользователям узнать, законно ли работает магазин или ресторан, в котором они совершили покупку. По данным издания, алгоритмы системы могут выявлять несоответствия и случаи возможного мошенничества на каждом этапе производственного процесса.

«Поскольку Мишустин теперь занят, управляя целым государством, на его протеже (нового главу ФНС Даниила Егорова. — РБК) теперь возложена задача закончить работу, которую они начали, для того, чтобы преодолеть последний рубеж в поиске новых налоговых поступлений: самозанятых», — пишет Bloomberg.

Михаил Мишустин был назначен на должность премьер-министра 16 января указом президента после того, как его предшественник, Дмитрий Медведев, ушел в отставку. 21 января Мишустин представил президенту проект структуры и состава нового правительства, в тот же день состав был утвержден. Замглавы Центра политических технологий Алексей Макаркин говорил РБК, что «Мишустин вышел за рамки технического премьера», сумев привести в правительство лиц из своего круга. Из правительства были убраны все «аллергены», то есть критикуемые чиновники, имеющие низкий уровень общественного одобрения, оценивал перестановки политолог Александр Пожалов.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Михаил Мишустин, премьер-министр
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