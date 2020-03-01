Bloomberg сообщил о «переделывании под себя» Мишустиным госаппарата

В частности, издание упоминает о том, что новый премьер необычно рано назначает совещания с подчиненными — «практически на рассвете по московским меркам»

Михаил Мишустин (Фото: Russian Government / Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин «не теряет времени даром» и «переделывает под себя» бюрократический аппарат, сообщает в своей статье Bloomberg.

Издание пишет, что новым главой правительства «движет желание достичь результатов на новой должности». В качестве примера «переделки под себя» Bloomberg упоминает, что премьер назначает совещания в правительстве на утро. «В нарушение традиций Мишустин назначает первые рабочие встречи с подчиненными в 9:00 — практически на рассвете по московским меркам — а со своими непосредственными подчиненными — по субботам и воскресеньям», — отмечает Bloomberg. Издание ссылается на два источника, непосредственно осведомленных об этих процессах.

В статье также приводятся некоторые достижения Мишустина на посту главы Федеральной налоговой службы (ФНС), который он занимал до назначения премьер-министром. Bloomberg полагает, что по этим действиям можно понять, «как он собирается управлять».

Так, упоминается оптимизация налогового режима, проведенная Мишустиным, а также то, что она «заслужила одобрение от международных организаций, таких как Всемирный банк, который сослался на эти улучшения после того, как повысил рейтинг России в своем ежегодном исследовании Doing Business до 28 места в прошлом году с 120 в 2012 году».