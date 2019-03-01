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Турция ответила на сообщения об отказе от американских систем ПВО
Анкара и Вашингтон ведут переговоры по поводу приобретения Турцией американских систем Patriot, заявил глава турецкого МИД. Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщил, что от этой сделки республика решила отказаться
Зенитный ракетный комплекс Patriot (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Вашингтон только начали переговоры о покупке Турцией американских систем противоракетной обороны, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он рассказал в комментарии местному телеканалу во время визита в город Эскишехир на западной части страны, передает агентство Anadolu.

«Американцы положительно отреагировали на последнее письмо, которое мы отправили по поводу возникшей два года назад проблеме с системами Patriot, и переговоры начались», — отметил глава ведомства.

Заявления Чавушоглу последовали после того, как Bloomberg со ссылкой на двух неназванных турецких чиновников, осведомленных о ходе переговоров, 1 марта сообщил, что Турция отказалась от предложения США о поставке американской системы ПВО в республику до конца года. Подобный шаг, по их словам, был обусловлен отказом Анкары разорвать сделку с Москвой о поставке Турции четырех российских ЗРК С-400 — это было условием поставки со стороны Вашингтона.

Администрация США, по информации источников Bloomberg, сделала предложение Анкаре Patriot в период до 15 февраля, а затем подняла цену «многомиллиардного контракте на поставку систем в обмен на быструю поставку». В ответ на это Турция заявила, что не может принять предложение США, и переговоры зашли в тупик, отмечали собеседники агентства.

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Эрдоган напомнил о платежах Турции в НАТО после критики закупки С-400

Российские системы противовоздушной обороны С-400 Анкара решила приобрести в 2017 году. Этому предшествовали безуспешные попытки купить комплексы ПВО в США. 

Впоследствии американские власти неоднократно заявляли, что российские С-400 несовместимы со стандартами Североатлантического альянса. Такую точку зрения также высказывали в Брюсселе. В феврале газета Hürriyet со ссылкой на источник в  Белом доме написала, что если Турция не откажется от покупки С-400, США могут ввести против нее санкции. Сделка с Россией, по словам собеседника, подпадет под положения закона «О противодействии противникам Америки» (CAATSA).

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь утверждал, что республика, скорее, откажется от Patriot, если США потребуют аннулировать контракт о поставке С-400. Приверженность сделке с Москвой затем также подтверждал турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Минобороны Турция, противоракета
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