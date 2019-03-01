Турция ответила на сообщения об отказе от американских систем ПВО

Турция ответила на сообщения об отказе от американских систем ПВО

Анкара и Вашингтон ведут переговоры по поводу приобретения Турцией американских систем Patriot, заявил глава турецкого МИД. Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщил, что от этой сделки республика решила отказаться

Зенитный ракетный комплекс Patriot (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Вашингтон только начали переговоры о покупке Турцией американских систем противоракетной обороны, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он рассказал в комментарии местному телеканалу во время визита в город Эскишехир на западной части страны, передает агентство Anadolu.

«Американцы положительно отреагировали на последнее письмо, которое мы отправили по поводу возникшей два года назад проблеме с системами Patriot, и переговоры начались», — отметил глава ведомства.

Заявления Чавушоглу последовали после того, как Bloomberg со ссылкой на двух неназванных турецких чиновников, осведомленных о ходе переговоров, 1 марта сообщил, что Турция отказалась от предложения США о поставке американской системы ПВО в республику до конца года. Подобный шаг, по их словам, был обусловлен отказом Анкары разорвать сделку с Москвой о поставке Турции четырех российских ЗРК С-400 — это было условием поставки со стороны Вашингтона.

Администрация США, по информации источников Bloomberg, сделала предложение Анкаре Patriot в период до 15 февраля, а затем подняла цену «многомиллиардного контракте на поставку систем в обмен на быструю поставку». В ответ на это Турция заявила, что не может принять предложение США, и переговоры зашли в тупик, отмечали собеседники агентства.