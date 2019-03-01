Турция ответила на сообщения об отказе от американских систем ПВО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Вашингтон только начали переговоры о покупке Турцией американских систем противоракетной обороны, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он рассказал в комментарии местному телеканалу во время визита в город Эскишехир на западной части страны, передает агентство Anadolu.
«Американцы положительно отреагировали на последнее письмо, которое мы отправили по поводу возникшей два года назад проблеме с системами Patriot, и переговоры начались», — отметил глава ведомства.
Заявления Чавушоглу последовали после того, как Bloomberg со ссылкой на двух неназванных турецких чиновников, осведомленных о ходе переговоров, 1 марта сообщил, что Турция отказалась от предложения США о поставке американской системы ПВО в республику до конца года. Подобный шаг, по их словам, был обусловлен отказом Анкары разорвать сделку с Москвой о поставке Турции четырех российских ЗРК С-400 — это было условием поставки со стороны Вашингтона.
Администрация США, по информации источников Bloomberg, сделала предложение Анкаре Patriot в период до 15 февраля, а затем подняла цену «многомиллиардного контракте на поставку систем в обмен на быструю поставку». В ответ на это Турция заявила, что не может принять предложение США, и переговоры зашли в тупик, отмечали собеседники агентства.