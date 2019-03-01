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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе
Речь идет о сотруднике ракетного центра имени Макеева. Подробности произошедшего пока не известны, источники ссылаются на секретность предприятия
Фото: Миасс Новостной / VK

Спецслужбы задержали сотрудника Государственного ракетного центра имени академика В.П.Макеева (входит в «Роскосмос») в городе Миасс Челябинской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.

Собеседник агентства отметил, что детали случившегося не разглашаются из-за секретности объекта.

«Мы подтверждаем, что оперативная группа УФСБ проводила следственно-оперативные мероприятия в Миассе. Подтверждаем факт задержания высокопоставленного сотрудника одного из предприятий», — сказали РБК в региональном управлении спецслужб, также не уточнив подробности.

Издание Znak.com со ссылкой на осведомленный источник добавляет, что задержание в ГРЦ имени Макеева произошло 21 февраля. Сотрудника предприятия, отметил собеседник, заподозрили в получении взятки.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

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Грант стал госизменой: как ученого обвинили в передаче секретов Бельгии

Летом 2018 года на нескольких предприятиях «Роскосмоса» прошли обыски. Одним из их результатов стал арест ведущего специалиста Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 74-летнего Виктора Кудрявцева. Ему вменяют передачу секретных сведений бельгийской некоммерческой организации «Фон Кармановский институт гидродинамики». ЦНИИмаш в 2011–2013 годах участвовал в исследовательской программе FP7-SPACE. Она предусматривает гранты от Евросоюза на космические исследования. Темой проекта, где участвовали, в частности, специалисты ЦНИИмаша под руководством Кудрявцева, была «характеризация тепловых эффектов на стенке при переходе из ламинарного пограничного слоя в турбулентный путем экспериментов и численных расчетов».

В «Роскосмосе» сообщили, что арест ученого относится к событиям 2013 года. Источники РБК и «Коммерсанта» указывали, что расследование связано с утечкой данных о российском гиперзвуковом оружии.

Авторы: Анна Трунина, Роман Кирьянов
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Миасс, ракеты, «Роскосмос»
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