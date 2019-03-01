ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе

Речь идет о сотруднике ракетного центра имени Макеева. Подробности произошедшего пока не известны, источники ссылаются на секретность предприятия

Фото: Миасс Новостной / VK

Спецслужбы задержали сотрудника Государственного ракетного центра имени академика В.П.Макеева (входит в «Роскосмос») в городе Миасс Челябинской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.

Собеседник агентства отметил, что детали случившегося не разглашаются из-за секретности объекта.

«Мы подтверждаем, что оперативная группа УФСБ проводила следственно-оперативные мероприятия в Миассе. Подтверждаем факт задержания высокопоставленного сотрудника одного из предприятий», — сказали РБК в региональном управлении спецслужб, также не уточнив подробности.

Издание Znak.com со ссылкой на осведомленный источник добавляет, что задержание в ГРЦ имени Макеева произошло 21 февраля. Сотрудника предприятия, отметил собеседник, заподозрили в получении взятки.

РБК направил запрос в Министерство обороны.