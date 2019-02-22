Лукашенко заявил о разработке Белоруссией плана обороны Венесуэлы

Минск разрабатывал для Каракаса план обороны и помогал развивать экономику. Об этом на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, прежний президент Венесуэлы Уго Чавес часто советовался с белорусским лидером, «в том числе в военном плане». Однажды он попросил Белоруссию помочь в реорганизации армии, рассказал Лукашенко. «Они закупили разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее, а школы такой, военных таких нет», — сообщил президент Белоруссии.

В Венесуэлу направили группу белорусских ученых и военных специалистов, которые разрабатывали план обороны страны, исходя из местных условий, рассказал Лукашенко. Когда именно это произошло, он не уточнил. «Мы им создали систему и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое купили, а то, чего нет, надо было закупить. Все им расписали», — сообщил белорусский лидер.

По его мнению, ошибка властей Венесуэлы состоит в том, что они «упустили экономическую сферу». «Они сидят на нефти, природном газе и не используют его, — сказал белорусский президент. — Чавес ушел, цена на нефть упала, пошли проблемы». Лукашенко призвал заниматься экономикой и назвал ее основой стабильности. При этом он отметил, что, если Венесуэле сейчас будет угрожать вмешательство извне, ее граждане мобилизуются, несмотря на тяжелую обстановку в стране.