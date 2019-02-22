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Лукашенко заявил о разработке Белоруссией плана обороны Венесуэлы

Минск разрабатывал для Каракаса план обороны и помогал развивать экономику. Об этом на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, прежний президент Венесуэлы Уго Чавес часто советовался с белорусским лидером, «в том числе в военном плане». Однажды он попросил Белоруссию помочь в реорганизации армии, рассказал Лукашенко. «Они закупили разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее, а школы такой, военных таких нет», — сообщил президент Белоруссии.

В Венесуэлу направили группу белорусских ученых и военных специалистов, которые разрабатывали план обороны страны, исходя из местных условий, рассказал Лукашенко. Когда именно это произошло, он не уточнил. «Мы им создали систему и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое купили, а то, чего нет, надо было закупить. Все им расписали», — сообщил белорусский лидер.

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По его мнению, ошибка властей Венесуэлы состоит в том, что они «упустили экономическую сферу». «Они сидят на нефти, природном газе и не используют его, — сказал белорусский президент. — Чавес ушел, цена на нефть упала, пошли проблемы». Лукашенко призвал заниматься экономикой и назвал ее основой стабильности. При этом он отметил, что, если Венесуэле сейчас будет угрожать вмешательство извне, ее граждане мобилизуются, несмотря на тяжелую обстановку в стране.

Уго Чавес возглавлял Венесуэлу с 1999 года до смерти в 2013 году. 2 марта 2013 года президентом страны стал Николас Мадуро. 10 января Мадуро вступил в должность на новый шестилетний срок, он стал президентом во второй раз. 23 января во время масштабных уличных протестов глава Национальной ассамблеи Венесуэлы объявил себя временным лидером вместо Мадуро, его поддержали ряд стран, в том числе США и несколько латиноамериканских государств.

Теги: Белоруссия, Венесуэла, Уго Чавес, Александр Лукашенко
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