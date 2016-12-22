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Собчак предложила кандидатам в президенты устроить альтернативные дебаты
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Собчак предложила кандидатам в президенты устроить альтернативные дебаты
Выборы президента России, 01 мар, 13:59
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Собчак предложила кандидатам в президенты устроить альтернативные дебаты
Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак обратилась к своим конкурентам с предложением встретиться на независимой площадке и организовать «настоящие дебаты». Об этом она заявила РБК
Ксения Собчак (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Телеведущая Ксения Собчак предложила другим участникам предвыборной гонки «встретиться на независимой площадке и организовать настоящие дебаты». Так она ответила на вопрос РБК о том, планирует ли отказаться от участия в дебатах.

«Я предлагаю всем кандидатам встретиться на независимой площадке и организовать настоящие дебаты, где мы сможем донести нашу позицию, обсудить проблемы, задать друг другу вопросы и отстоять свои точки зрения», — сказала телеведущая.

В четверг, 1 марта, о намерении больше не участвовать в дебатах заявил другой участник гонки — выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Во время эфира на «Первом канале» он обвинил Центризбирком и центральные телеканалы в том, что они превратили дебаты в «базар, крики с места». «Сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам, — заявил политик. — Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию».

Собчак считает, что «по закону кандидатам обязаны предоставить время, и кандидаты вправе сами организовать его своему усмотрению». «Должна быть свободная дискуссия, должен быть разговор один на один, кандидаты могут и должны вносить свои предложения по форматам, тем более когда между ними существует общая позиция по этому вопросу, а телеканалы обязаны соблюдать эти требования», — заявила она РБК.

«Ведущий дебатов не должен давать оценочные суждения, обзывать кандидатов, подтасовывать факты, что было сделано в прямом эфире на «Первом канале» сегодня», — заявила Собчак. Она потребовала отстранить от ведения дебатов ведущего программы «Время покажет» Анатолия Кузичева, который модерировал теледебаты в эфире 1 марта, и сменить формат дебатов на всех телеканалах.

Собчак сообщила, что хочет добиться проведения дебатов «один на один», где «мы видим и слышим спокойные вдумчивые разговоры, а не монологи или выкрики в отведенное ЦИК время».

Накануне, 28 февраля, в ходе дебатов выдвиженец от ЛДПР Владимир Жириновский нецензурно обругал Собчак в ходе дебатов, а она в ответ облила его водой. Телеведущая тогда заявила, что находится «под ярким впечатлением» после конфликта с лидером ЛДПР, которого «специально держат на любых выборах президента как заградотряд». Штаб Жириновского в ответ заявил об «отвратительной провокации», которую против него устроили другие участники дебатов. Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя проведение дебатов кандидатов в президенты, посчитала, что происходящее на дебатах — «вопрос внутренней этики».

По словам сотрудника команды Собчак Тимура Валеева, Грудинин, Жириновский и Собчак после эфира на ОТР договорились нарушать установленный регламент предвыборных дебатов. В частности, они будут вступать в полемику друг с другом, сообщил он газете «Ведомости». «По закону ни один канал не может вырезать ни секунды, даже если это идет в записи, поэтому кандидаты могут, договорившись друг с другом, менять формат и даже задавать друг другу вопросы», — сказал он. Представители остальных кандидатов эту информацию изданию не комментировали.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: выборы президента 2018 года , Ксения Собчак , предвыборные дебаты
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