Economist объяснил, как развалившиеся империи мешают ЕС иметь свою армию

ЕС мог бы стать уверенной военной силой, но вместо этого занимается регулированием допустимого уровня шума пылесосов, иронизирует The Economist. Макрон признавал необходимость реформ и напоминал, что в ЕС уважают законы

Европа с ее богатством и населением, превышающим американское, могла бы стать настоящей геополитической силой, если бы имела единую армию, однако страны ЕС сохраняют свои национальные вооруженные силы, а развитие блока тормозит наследие империй, пишет The Economist.

Издание напоминает, что в подписанном в 1952 году договоре о создании объединения, позже ставшего Евросозом, представители Франции, Германии, Нидерландов и других стран договорись: процесс интеграции должен привести к объединению вооруженных сил по единым командованием. Как иронизирует The Economist, перспективы такого решения были бы фантастическими: объединенная Европа была бы столь же уверена в военном плане, как и в регулировании шума пылесосов.

В то время объединить вооруженные силы странам Европы помешал тот же фактор, который до сих пор оказывает на нее влияние: наследия империй, пишет The Economist. Ратификции в 1954 году парламентом Франции договора о единой арми помешала проблема: оборона Марселя или Парижа контролировалась бы немцами, что было особенно неприятным нюансом вскоре после Второй мировой войны.

Более того, другие страны не желали выполнять «грязную работу» по сдерживанию колоний Франции, отмечает издание. «Станет ли люксембургский бригадный генерал подавлять алжирских диссидентов, или бельгийский рядовой стрелять по индокитайским повстанцам по приказу? Вероятно, нет. Франция отказалась от плана; Европа сосредоточилась на интеграции угля и стали вместо танков — и по сей день полагается на добрую волю Америки в вопросах обороны», — сказано в статье.

«Один из уроков ушедших имперских времен, который европейцам следует запомнить, заключается в том, как легко стать жертвой более могущественной силы. На протяжении веков Европа формировала внешний мир путем завоеваний. Сегодня складывается впечатление, что Европу формируют чужаки», — говорится в статье.

«Европа конечно, иногда развивается слишком медленно и, безусловно, нуждается в реформировании», — заявил французский президент Эмманюэль Макрон, выступая в январе на форуме в Давосе. Он отметил, что Европа до сих пор имеет конкурентные преимущества: «У нас высококачественная инфраструктура и большой рынок с высокой покупательной способностью, и у нас есть место, где верховенство права и предсказуемость по-прежнему являются правилами игры».

В январе Трамп заявил, что европейские страны движутся в неправильном направлении, а Соединенные Штаты, напротив, являются экономическим двигателем для всего мира.