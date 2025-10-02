 Перейти к основному контенту
Форум «Валдай»
0

Путин описал колониальные времена цитатой Оруэлла

Сюжет
Форум «Валдай»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Россия никогда не делила народы на «тех, кто равны, и на тех, кто равнее», заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет РБК.

По словам президента, времена, когда «узкая группа самых могущественных держав решала за весь остальной мир, как жить, ушли безвозвратно».

«Об этом стоит помнить тем, кто ностальгирует по колониальным временам, когда народы было принято делить на тех, кто равны, и на тех, кто равнее. Фраза [писателя Джорджа] Оруэла нам хорошо известна», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что России «никогда не было свойственно такое расистское понимание проблем».

Материал дополняется

Владимир Путин Джордж Оруэлл
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
