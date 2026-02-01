ЕК обновила рекорд по числу директив после обещания сократить бюрократию

Еврокомиссия, которая пообещала сократить бюрократию, на практике продолжает усложнять правила ведения бизнеса. Представители делового сообщества обвиняют Брюссель в росте нагрузки на компании

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен в 2025 году инициировала 1456 законодательных актов, что стало рекордом с 2010 года, подсчитала немецкая ассоциация металлургической промышленности Gesamtmetall. Опубликовавшее результаты исследование издание Die Welt отмечает, что законодательные инициативы были предложены, несмотря на обещания о «беспрецедентном» сокращении бюрократии.

«Еврокомиссия постоянно обещает облегчение бремени для бизнеса, но ожидания снова не оправдались. Брюссель ежедневно обременяет компании новыми законодательными актами. Многие компании едва справляются с их внедрением», — заявил генеральный директор Gesamtmetall Оливер Зандер.

Инициированные в прошлом году поправки включают 21 директиву, 102 регламента, 137 делегированных актов и 1196 актов реализации. Представитель Еврокомиссии (ЕК) в ответ на критику заявил Bild, что следует обращать внимание не на количество законодательных актов, а на практические решения для помощи бизнесу. «Четкая цель комиссии — сократить бюрократию и тем самым повысить конкурентоспособность <…> Только в 2025 году ЕК представила десять комплексных законопроектов и других предложений, которые сократят текущие административные расходы для бизнеса и граждан примерно на €15 млрд», — сказал он.

Бывший комиссар Евросоюза Гюнтер Ферхойген, комментируя проблемы с бюрократией, обратил внимание на существующую практику делегирования актов, когда инициативы принимаются правительством или исполнительными органами на основании полномочий, переданных парламентом. «В Брюсселе существует область деятельности, которая совершенно не контролируется демократией. Бюрократы собираются вместе и принимают решения, которые затрагивают жизни миллионов людей и тысяч компаний по всей Европе», — добавил он.

Представитель ЕК в ответ указал, что ведомство приняло меры в этой области и «запустило стресс-тест для делегированных и имплементационных актов». «В результате этого стресс-теста около 30% правовых актов, первоначально запланированных на 2026 год, было отложено. В конечном итоге это может привести к их отмене», — заявил он.

В последние годы бюрократию в Европе активно критикуют политики, бизнесмены и аналитики. Так, старший научный сотрудник Института Брейгеля (европейского аналитического центра) Симона Тальяпьетра говорила, что «объем бюрократии, созданный Брюсселем за последние пару лет, создал огромную проблему для Европы в плане сохранения конкурентоспособности». О «сокрушительной бюрократии» в ЕС говорил и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американский миллиардер Илон Маск отмечал, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу».