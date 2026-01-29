Дмитриев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в разрушении промышленности ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответственны за разрушение промышленности ЕС, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
«Трудолюбивые Урсула и Кая разрушают промышленность ЕС вместе», — написал он.
Так Дмитриев ответил на публикацию ирландского журналиста Чей Боуз, проживающего в России. Тот сослался на отчет Европейского совета химической промышленности (Cefic), согласно которому с 2022 года Европа потеряла 9% своих производственных мощностей в отрасли.
Накануне Financial Times со ссылкой на отчет Cefic сообщила, что инвестиции в химическую промышленность Европы в 2025 году сократились более чем на 80%, а число закрытых заводов удвоилось.
Объем подтвержденных инвестиций снизился с 1,9 мегатонны мощностей в 2024 году до 0,3 мегатонны в 2025-м. В Cefic это объяснили высокими ценами на энергоносители, бюрократией и ростом импорта из Китая.
Мегатонна мощностей — это единица измерения объема производства в химпроме: 1 мегатонна = 1 млн тонн продукции в год. В отчете Cefic речь идет о том, сколько миллионов тонн химикатов в год способны выпускать действующие или планируемые предприятия.
С 2022 года закрытие предприятий затронуло около 20 тыс. рабочих мест. В 2025 году утрачено 17,2 мегатонны производственных мощностей — вдвое больше, чем годом ранее.
