0

Дмитриев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в разрушении промышленности ЕС

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответственны за разрушение промышленности ЕС, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Трудолюбивые Урсула и Кая разрушают промышленность ЕС вместе», — написал он.

Так Дмитриев ответил на публикацию ирландского журналиста Чей Боуз, проживающего в России. Тот сослался на отчет Европейского совета химической промышленности (Cefic), согласно которому с 2022 года Европа потеряла 9% своих производственных мощностей в отрасли.

Politico узнало о бессилии Каллас из-за «диктатора» фон дер Ляйен
Политика
Кая Каллас

Накануне Financial Times со ссылкой на отчет Cefic сообщила, что инвестиции в химическую промышленность Европы в 2025 году сократились более чем на 80%, а число закрытых заводов удвоилось.

Объем подтвержденных инвестиций снизился с 1,9 мегатонны мощностей в 2024 году до 0,3 мегатонны в 2025-м. В Cefic это объяснили высокими ценами на энергоносители, бюрократией и ростом импорта из Китая.

Мегатонна мощностей — это единица измерения объема производства в химпроме: 1 мегатонна = 1 млн тонн продукции в год. В отчете Cefic речь идет о том, сколько миллионов тонн химикатов в год способны выпускать действующие или планируемые предприятия.

С 2022 года закрытие предприятий затронуло около 20 тыс. рабочих мест. В 2025 году утрачено 17,2 мегатонны производственных мощностей — вдвое больше, чем годом ранее.

Полина Дуганова
Кирилл Дмитриев Урсула фон дер Ляйен Кая Каллас промышленность
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
