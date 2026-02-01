 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков ответил на слова Навроцкого о вине СССР во Второй мировой войне

Пресс-секретарь отметил, что у польских политиков свои трактовки истории Второй мировой войны, и обвинил Европу в двойных стандартах. Так он ответил президенту Польши, который заявил о соучастии СССР в развязывании боевых действий
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия стремилась выработать с Польшей общие подходы к оценке истории Второй мировой войны, но все поытки провалились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я помню когда мы еще вместе [c Польшей] занимались Катынью и так далее, была даже создана совместная группа по историческим вопросам. Тогда была действительно предпринята попытка как-то наше понимание истории привести к единому знаменателю. Не получилось. Ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства», — сказал Песков.

Катынское дело касается массового уничтожения тысяч польских военнопленных и чиновников на территории СССР. Согласно рассекреченным документам, в 1940 году было расстреляно около 22 тыс. депортированных из Польши военных и чиновников. Правительство СССР долгое время утверждало, что военнопленные были расстреляны немцами. Советский Союз признал вину только в апреле 1990 года.

Песков отметил, что такая ситуация сложилась из-за внутренних процессов в Европе. По его словам, этому способствовали двойные стандарты в отношении демократии, глобализации и межгосударственных отношений, а также политические системы, сделавшие власть доступной лишь для популистов.

Захарова обвинила Навроцкого в «глумлении над памятью жертв холокоста»
Политика
Мария Захарова

О состоянии российско-польских отношенй Песков рассказал, комментируя слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза в начале Второй мировой войны. Выступая по случаю международного дня памяти Холокоста, Навроцкий заявил, что ответственность за начало боевых действий несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ обвинила польского президента в цинизме. «Это глумление над памятью жертв холокоста», — заявила она.

В 2023 году уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик объявил старт работы группы по оценке ущерба, нанесенного СССР за время Второй мировой войны. По его словам, после войны Польша оказалась в зависимом положении от Советского Союза, поэтому вопрос о возмещении потерь  долгое время оставался нерешенным. Он подчеркнул, что масштаб ущерба был «гигантским», в том числе из-за похищения произведений искусства и средств из страховых компаний и банков страны.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Егор Алимов
Дмитрий Песков Вторая мировая война СССР Кароль Навроцкий Польша
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
