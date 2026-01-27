Захарова обвинила Навроцкого в «глумлении над памятью жертв Холокоста»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в цинизме президента Польши Кароля Навроцкого из-за его слов о роли СССР в начале Второй мировой войны и Холокоста. Об этом Захарова заявила ТАСС.
Ранее Навроцкий выступил с речью по случаю дня памяти жертв Холокоста 27 января, признав факт освобождения нацистского концлагеря Красной армией, при этом обвинив СССР в развязывании Второй мировой войны, приведшей к Холокосту.
«Это глумление над памятью жертв Холокоста», — заявила в ответ Захарова.
День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января, он посвящен миллионам евреев, уничтоженных нацистами во время Второй мировой войны. Дата выбрана в память об освобождении советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, расположенного в Польше близ города Освенцим, в 1945 году.
В августе 2017 года МИД Польши также обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.
