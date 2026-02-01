 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

FT узнала о проблемах с саудовскими визами у компаний из ОАЭ

Сотрудникам компаний из ОАЭ стало сложнее получать визы Саудовской Аравии на фоне напряженности между странами в том числе из-за спора о разделе сфер влияния в Йемене, пишет FT
Фото: Markus Mainka / Shutterstock
Фото: Markus Mainka / Shutterstock

Сотрудникам компаний из Объединенных Арабских Эмиратов стало сложнее получать визы для поездок в Саудовскую Аравию, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди делового сообщества.

По информации издания, в последние недели сразу у нескольких компаний, включая банки, консалтинговые и юридические фирмы, а также поставщиков услуг для нефтегазовой отрасли, возникли проблемы с получением саудовских виз для сотрудников. Саудовский чиновник заявил FT, что процедура получения виз не менялась.

Несмотря на проблемы с визами, представители деловых кругов отмечают, что бизнес способен находить обходные пути для продолжения операций. По словам двух консультантов, чтобы обойти эти проблемы, некоторые компании разрешают руководителям встречаться с клиентами, используя обычные гостевые визы, которые можно получить по прибытии в аэропорт, пишет FT.

Объем двусторонней торговли между Саудовской Аравией и ОАЭ превышает $20 млрд, отмечает газета. Поэтому большинство компаний считают, что любые негативные последствия для бизнеса будут кратковременными, учитывая тесные торговые связи между странами.

ОАЭ вывели своих военных из Йемена
Политика

Отношения двух стран обострились в конце декабря. Напряженность возникла на фоне поддержки противоборствующих сил в Йемене. Эр-Рияд занял сторону международно признанного правительства Йемена, а Абу-Даби поддерживает сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС).

Контроль над Йеменом разделен между тремя основными силами. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) удерживает западные и северо-западные провинции, включая столицу Сану, где проживает около 70% населения. Юг контролирует сепаратистский ЮПС со столицей в портовом городе Аден. Остальные районы находятся под управлением сил, связанных с международно признанным Руководящим президентским советом, который включает представителей как ЮПС, так и других антихуситских формирований.

В начале января ОАЭ вывели всех своих военнослужащих из Йемена после соответствующего требования йеменских властей и призыва Саудовской Аравии. До этого, в конце декабря 2025 года, Саудовская Аравия ударила по портовому городу Мукалла в Йемене из-за поставки вооружений двумя судами, прибывшими из ОАЭ. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан говорил, что Эр-Рияд будет стремиться к деэскалации, поскольку сотрудничество с ОАЭ имеет «критически важное значение» для стабильности во всем регионе.

