FT узнала о проблемах с саудовскими визами у компаний из ОАЭ

Сотрудникам компаний из ОАЭ стало сложнее получать визы Саудовской Аравии на фоне напряженности между странами в том числе из-за спора о разделе сфер влияния в Йемене, пишет FT

Сотрудникам компаний из Объединенных Арабских Эмиратов стало сложнее получать визы для поездок в Саудовскую Аравию, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди делового сообщества.

По информации издания, в последние недели сразу у нескольких компаний, включая банки, консалтинговые и юридические фирмы, а также поставщиков услуг для нефтегазовой отрасли, возникли проблемы с получением саудовских виз для сотрудников. Саудовский чиновник заявил FT, что процедура получения виз не менялась.

Несмотря на проблемы с визами, представители деловых кругов отмечают, что бизнес способен находить обходные пути для продолжения операций. По словам двух консультантов, чтобы обойти эти проблемы, некоторые компании разрешают руководителям встречаться с клиентами, используя обычные гостевые визы, которые можно получить по прибытии в аэропорт, пишет FT.



Объем двусторонней торговли между Саудовской Аравией и ОАЭ превышает $20 млрд, отмечает газета. Поэтому большинство компаний считают, что любые негативные последствия для бизнеса будут кратковременными, учитывая тесные торговые связи между странами.

Отношения двух стран обострились в конце декабря. Напряженность возникла на фоне поддержки противоборствующих сил в Йемене. Эр-Рияд занял сторону международно признанного правительства Йемена, а Абу-Даби поддерживает сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС).

Контроль над Йеменом разделен между тремя основными силами. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) удерживает западные и северо-западные провинции, включая столицу Сану, где проживает около 70% населения. Юг контролирует сепаратистский ЮПС со столицей в портовом городе Аден. Остальные районы находятся под управлением сил, связанных с международно признанным Руководящим президентским советом, который включает представителей как ЮПС, так и других антихуситских формирований.

В начале января ОАЭ вывели всех своих военнослужащих из Йемена после соответствующего требования йеменских властей и призыва Саудовской Аравии. До этого, в конце декабря 2025 года, Саудовская Аравия ударила по портовому городу Мукалла в Йемене из-за поставки вооружений двумя судами, прибывшими из ОАЭ. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан говорил, что Эр-Рияд будет стремиться к деэскалации, поскольку сотрудничество с ОАЭ имеет «критически важное значение» для стабильности во всем регионе.