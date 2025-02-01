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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Пентагон решил убрать из своего пресс-корпуса либеральные СМИ

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Пентагон решил заменить в своем пресс-корпусе либеральные NBC News, New York Times, Politico и National Public Radio консервативным таблоидом New York Post, ультраправыми One America News и Breitbart News, а также HuffPost
Зал для пресс-конференций в Пентагоне (округ&nbsp;Арлингтон, штат Виргиния, США)
Зал для пресс-конференций в Пентагоне (округ Арлингтон, штат Виргиния, США) (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Министерство обороны США решило ввести «ежегодную программу ротации СМИ» в своем пресс-корпусе, сообщает телеканал NBC News, получивший соответствующее уведомление от представителя Пентагона Джона Уллиота.

«Чтобы расширить доступ к ограниченному пространству корреспондентского коридора для СМИ, которые ранее не пользовались привилегиями и журналистской ценностью работы из физического офисного помещения в Пентагоне, начиная с 14 февраля 2025 года будет введена новая ежегодная программа ротации СМИ для медийных пространств, посвятивших себя этой работе», — приводит NBC выдержку из послания.

В нем говорится, что будут заменены по одной организации в каждой категории новостных агентств: телевидение, печать, радио и онлайн-издания. Места потеряют NBC News, New York Times, Politico и National Public Radio. Их заменят:

  • One America News Network — ультраправый кабельный телеканал;
  • New York Post — консервативный таблоид;
  • Breitbart News Network — ультраправый веб-сайт, где в том числе есть радиотрансляции. Известен, в частности, поддержкой теорий заговора и ксенофобным контентом;
  • HuffPost — онлайн-издание, которое, как отмечает NBC, единственное придерживается прогрессивных взглядов среди остальных выбранных на замену СМИ.

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Пресс-секретарь HuffPost Лиззи Грэмс сообщила, что у издания нет корреспондента в Пентагоне и оно не запрашивало места в пресс-корпусе. «Если администрация Трампа и министр [обороны Пит] Хегсет заинтересованы в более резком освещении их руководства Министерством обороны в HuffPost, мы готовы это сделать», — добавила она.

Представитель One America News заявил, что у агентства есть бюро в Вашингтоне с 2013 года и оно «с нетерпением ожидает получения доступа к физическим офисным помещениям в Пентагоне и будет использовать их на постоянной основе, как только они станут доступны».

В заявлении NBC говорится, что телеканал «разочарован решением отказать [им] в доступе к кабине вещания в Пентагоне, которой [они] пользовались на протяжении многих десятилетий».

Ассоциация прессы Пентагона в своем заявлении отметила «значительное расширение» пресс-корпуса за последние годы и поприветствовала новых членов. «Однако мы очень обеспокоены этим беспрецедентным шагом Министерства обороны по выделению высокопрофессиональных СМИ, которые десятилетиями освещали деятельность Пентагона как при республиканской, так и при демократической администрациях», — добавили там.

BC отмечает, что решение принято Пентагоном спустя неделю после того, как ведомство возглавил Хегсет. Его кандидатуру в сенате одобрили с минимальным перевесом: решающий голос «за» отдал вице-президент Джей Ди Вэнс. Кандидатура Хегсета — ветерана Нацгвардии США, бывшего ведущего Fox News — была самой противоречивой из-за обвинений в махинациях, злоупотреблении алкоголем и домогательствах. О некоторых обвинениях сообщал NBC News, подчеркнул телеканал.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Пентагон корпус СМИ NBC Politico New York Times Huffington Post Пит Хегсет
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Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года


 

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