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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области упала ступень ракеты

Сюжет
Военная операция на Украине
В Елецком районе Липецкой области упала отработанная ступень ракеты, в результате чего ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, его восстановили. Минобороны заявляло о ночном ударе по объектам на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В ряде населенных пунктов Елецкого района Липецкой области нарушено электроснабжение из-за падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

«Погибших и пострадавших нет. Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение», — говорится в публикации.

Позже пресс-служба правительства области уточнила, что электроснабжение восстановлено.

В сообщении отмечается, что утром Минобороны отчиталось о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ночью взрывы прогремели в нескольких регионах Украины, в частности в Полтавской, Харьковской, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях. После этого «Укрэнерго» сообщило о вводе аварийных отключений энергоснабжения во всех украинских регионах.

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Фото:Google Maps

В начале прошлого года, 2 января, Минобороны сообщило о «нештатном сходе боеприпаса» во время полета самолета ВКС над селом Петропавловка в соседней Воронежской области. Погибших не было, за медицинской помощью с легкими ранениями обратились четыре человека, сообщал губернатор Александр Гусев.

Были полностью разрушены восемь домов, десятки — повреждены. Также повреждения получила техника (пять машин и трактор). В разрушенных зданиях проживали 15 человек (всего в селе на тот момент проживали 579 человек в 303 домах).

Гусев заявил, что власти решили построить заново девять домов, а поврежденные дома будут отремонтированы. Владельцы поврежденной техники (пять машин и трактор) получат компенсации, пообещал губернатор. Для ликвидации последствий в короткие сроки в селе вводили режим чрезвычайной ситуации.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Липецкая область ракетный комплекс электроснабжение


 

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