Ташкент отреагировал на видео с оскорблением узбеков от имени россиянина

МИД Узбекистана: видео с оскорблением узбеков было создано для разлада с Москвой

Видео с оскорблением узбеков от лица россиянина было сфабриковано «деструктивными силами» в попытке «внести разлад» в отношениях Ташкента и Москвы, заявили в узбекском МИДе. ФСБ сообщила, что на кадрах был украинец

Ташкент, Узбекистан (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Резонансное видео с оскорблением узбеков от имени россиянина, который, по данным ФСБ, оказался украинцем, носит провокационный характер и направлено на ухудшение отношений Ташкента и Москвы, заявил агентству Dunyo пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.

Он отметил, что ролик оказался сфабрикованным, и призвал проверять распространяемые материалы на подлинность. По словам Бурханова, после обнаружения видео Ташкент по дипломатическим каналам связался с Москвой.

«Естественно, российская сторона сразу же подчеркнула, «что сам факт таких оскорбительных заявлений, вне зависимости от кого они исходят, вызывает глубокое сожаление». По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован со стороны деструктивных сил, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», — рассказал он.

Пресс-секретарь МИД Узбекистана добавил, что «вне зависимости от их национальной принадлежности такого рода высказывания в адрес нашего народа абсолютно неприемлемы».

ФСБ сообщила, что ролик, где, по данным спецслужбы, украинец 1984 года рождения «от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывался о представителях узбекской нации», был опубликован на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам. В ФСБ добавили, что снятое видео направлено «на подрыв отношений Российской Федерации с партнерами по СНГ и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что «единство народов России — одна из официально закрепленных традиционных ценностей в нашей стране». «Конечно, добрые отношения распространяются и на наших многовековых друзей, союзников и соседей по региону. Отношения между народами внутри нашей страны и дружба с народами партнеров по СНГ насчитывают сотни лет, и ее не подточить ни видеоподделками, ни проплаченными провокациями из-за рубежа», — написала она в телеграм-канале.