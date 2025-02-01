ФСБ обвинила спецслужбы Литвы в оскорблении узбеков от имени россиянина
На резонансной видеозаписи, где, предположительно, россиянин оскорбляет узбеков, от его имени на самом деле говорит украинец. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «РИА Новости».
В ведомстве рассказали, что силовики провели проверку и установили лицо, которое «от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации» в интернете.
«Установленное лицо является гражданином Украины Кочмариком Николаем Николаевичем, 1984 года рождения, уроженцем Николаевской области УССР, в настоящее время находящимся на территории Украины и поддерживающим ВСУ», — рассказали в ФСБ.
Видеоролик был размещен на YouТube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам, добавили в ведомстве.
Это говорит о целенаправленных действиях украинских и литовских спецслужб, а также «их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнерами по СНГ и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом», заявили в ФСБ.
Видео с оскорблениями, в частности, опубликовал YouТube-канал узбекского издания Repost, однако он не был первоисточником. В записи можно заметить, что говорящий двигается отрывисто, Repost заметил на видео признаки монтажа. Мужчина в ролике беседует с журналисткой, как утверждается, из Литвы.
Советник министра экологии Узбекистана, общественный деятель Расул Кушербаев, комментируя видео, обратил внимание, что узбекское законодательство предусматривает ответственность за разжигание межнациональной розни. Он также упомянул, что, согласно поправкам, недавно внесенным в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан», иностранцам, порочащим честь, историю и достоинство узбекского народа, может быть запрещен въезд в республику.
Кушербаев раскритиковал МИД Узбекистана за отсутствие реакции на происходящее и призвал ведомство принять меры, «чтобы люди чувствовали себя защищенными».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркивала, что в отношениях России и Узбекистана нет места какой-либо неприязни. В российском законодательстве предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за разжигание межнациональной розни, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы (по ст. 282 УК).
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