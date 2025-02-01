 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Политика ,  
0 

ФСБ обвинила спецслужбы Литвы в оскорблении узбеков от имени россиянина

ФСБ: в резонансном видео на YouТube узбеков от лица россиянина оскорбил украинец
Видео было опубликовано на канале, подконтрольном спецслужбам Литвы, на нем от лица россиянина говорит украинец, заявили в ФСБ. В ролике, где мужчина оскорбляет узбеков, журналисты Repost заметили признаки монтажа
Здание Федеральной службы безопасности России в Москве
Здание Федеральной службы безопасности России в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

На резонансной видеозаписи, где, предположительно, россиянин оскорбляет узбеков, от его имени на самом деле говорит украинец. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «РИА Новости».

В ведомстве рассказали, что силовики провели проверку и установили лицо, которое «от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации» в интернете.

«Установленное лицо является гражданином Украины Кочмариком Николаем Николаевичем, 1984 года рождения, уроженцем Николаевской области УССР, в настоящее время находящимся на территории Украины и поддерживающим ВСУ», — рассказали в ФСБ.

Видеоролик был размещен на YouТube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам, добавили в ведомстве.

Казахстан объявил в розыск блогера за оскорбление русскоязычной женщины
Политика
Дана Орманбаева

Это говорит о целенаправленных действиях украинских и литовских спецслужб, а также «их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнерами по СНГ и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом», заявили в ФСБ.

Видео с оскорблениями, в частности, опубликовал YouТube-канал узбекского издания Repost, однако он не был первоисточником. В записи можно заметить, что говорящий двигается отрывисто, Repost заметил на видео признаки монтажа. Мужчина в ролике беседует с журналисткой, как утверждается, из Литвы.

Советник министра экологии Узбекистана, общественный деятель Расул Кушербаев, комментируя видео, обратил внимание, что узбекское законодательство предусматривает ответственность за разжигание межнациональной розни. Он также упомянул, что, согласно поправкам, недавно внесенным в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан», иностранцам, порочащим честь, историю и достоинство узбекского народа, может быть запрещен въезд в республику.

Кушербаев раскритиковал МИД Узбекистана за отсутствие реакции на происходящее и призвал ведомство принять меры, «чтобы люди чувствовали себя защищенными».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркивала, что в отношениях России и Узбекистана нет места какой-либо неприязни. В российском законодательстве предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за разжигание межнациональной розни, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы (по ст. 282 УК).

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Что будет с биткоином в ближайшие месяцы
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Узбекистан Украина Литва ФСБ оскорбление разжигание розни


 

Материалы по теме
Кадыров заявил о попытках «расшатать» Узбекистан
Политика
В Узбекистане мужчина получил четыре года за участие в боях на Украине
Политика
Казахстан объявил в розыск блогера за оскорбление русскоязычной женщины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Бублик дал поиграть бол-бою вместо себя на турнире ATP в Монпелье. ВидеоСпорт, 12:47
Фигурист Наумов пропустит чемпионат 4-х континентов после гибели семьиСпорт, 12:39
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 12:33
МИД обвинил Германию в дискриминации жертв блокады ЛенинградаПолитика, 12:30
Суд арестовал топ-менеджера «Роснано»Бизнес, 12:24
В Госдуме назвали фейком информацию о переводе пенсий в цифровые рублиФинансы, 12:21
Канадца признали лучшим форвардом месяца в КХЛ за рекорд по хет-трикамСпорт, 12:15
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Российские войска заняли Крымское в ДНРПолитика, 12:13
На предприятии под Нижним потушили пожар, начавшийся из-за дроновПолитика, 12:09
Экс-секретарь СНБ Индии заявил об отсутствии у Дели плана по УкраинеПолитика, 12:05
Ефимов сообщил о публикации 11 новых проектов редевелопмента за декабрьГород, 12:04
Глава фонда Вивекананды — РБК: «Не в интересах БРИКС враждовать с США»Политика, 12:00
На СПБ Бирже начались первые торги выходного дняИнвестиции, 11:54
Красиво и модно: зачем переодели работников дома культуры «ГЭС-2»РБК и ГЭС-2, LIME, 11:40