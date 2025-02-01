 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Политика ,  
0 

Умер экс-президент Германии Хорст Кёлер

Экс-президент Германии Хорст Кёлер умер в возрасте 81 года
Кёлер умер утром 1 февраля в Берлине после непродолжительной, но тяжелой болезни. Ему был 81 год. Пост президента Германии он занимал в 2004-2010 годах.
Хорст Кёлер
Хорст Кёлер (Фото: Jürgen Heinrich / imago-images.de / Global Look Press)

Бывший президент Германии Хорст Кёлер умер в возрасте 81 года, сообщила его канцелярия со ссылкой на заявление семьи.

«Хорст Кёлер скончался сегодня рано утром в возрасте 81 года после непродолжительной, но тяжелой болезни в окружении своей семьи в Берлине», — сказано в сообщении.

Информацию о похоронах в канцелярии пообещали предоставить позднее.

Кёлер был девятым президентом Германии. Этот пост он занимал в 2004-2010 годах.

Бундестаг начал прения о запрете «Альтернативы для Германии»
Политика
Фридрих Мерц

Хорст Кёлер родился в 1943 году в Скербешуве (Польша). Он был седьмым из восьми детей в семье. Позднее он оказался в Людвигсбурге, куда его семья бежала во время наступления советских войск на гитлеровскую Германию. Изучал экономические науки в Тюбингенском университете и впоследствии получил докторскую степень.

С 1976 года работал в Министерстве экономики Германии, а затем стал статс-секретарем в Министерстве финансов. В 2000 году стал директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ). Эту должность он занимал до 2004 года, когда был избран президентом Германии.

Политик отстаивал представление о Германии как о «стране идей», способной уверенно формировать свое будущее и «выступать в качестве силы добра в мире», подчеркнули в канцелярии бывшего президента. Одним из центральных вопросов его внутренней политики было создание и обеспечение постоянных рабочих мест в стране, отметили там.

Во внешней политике Кёлер выступал за справедливую глобализацию, учитывающую благополучие всех людей. Он также предостерегал от финансового капитализма, не связанного никакими правилами. Политик указывал на важность и потенциал африканского континента для развития всей планеты: он считал, что взаимодействие с Африкой было не только мудрым и дальновидным, но и этически необходимым: « Для меня судьба человечества в нашем мире зависит от судьбы Африки », — говорил Кёлер в инаугурационной речи.

Руководящим принципом национальной и международной политики Кёлер считал «глобальное партнерство». Экономические кризисы и проблемы последних лет он рассматривал как возможность переосмыслить рост и процветание на международном уровне и выбрать такой образ жизни, который позволит сохранить ресурсы планеты.

Президент Германии избирается Федеральным собранием сроком на пять лет. Он выполняет преимущественно представительские функции. Количество сроков ограничено двумя.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Что будет с биткоином в ближайшие месяцы
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия некролог


 

Материалы по теме
Кремль увидел забвение правды в словах Шольца об освобождении Германии
Политика
Бундестаг начал прения о запрете «Альтернативы для Германии»
Политика
Шольц заявил, что Германию освободили США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
В ДТП с туристическим автобусом в Таиланде попали два россиянинаОбщество, 14:29
Умер экс-президент Германии Хорст КёлерПолитика, 14:18
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 14:11
Беспутин сменил Кириенко на посту главы Федерации бокса РоссииСпорт, 14:07
Сколько женщин, детей и мужчин отпустит ХАМАС при обмене. ИнфографикаОбщество, 14:01
Медведев призвал не забывать слова сенатора из Чехии о блокаде ЛенинградаПолитика, 13:41
ГУР Украины ответило на обвинения в причастности к протестам в СловакииПолитика, 13:29
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Тарасова раскритиковала уровень фигуристок на чемпионате ЕвропыСпорт, 13:28
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 13:22
ТАСС сменит главного редактораТехнологии и медиа, 13:16
Сможете угадать автомобиль по названию цвета? Давайте проверимАвто, 13:14
Владимир Мединский стал кандидатом на пост главы Союза писателейПолитика, 13:13
Глава МИД Эстонии допустил переход к России природных ресурсов УкраиныПолитика, 12:59
Бублик дал поиграть бол-бою вместо себя на турнире ATP в Монпелье. ВидеоСпорт, 12:47