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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска заняли Крымское в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Поселок Крымское расположен на северной окраине Торецка, наступление на который российские силы ведут с июня. Минобороны также отчиталось о групповом ударе по объектам инфраструктуры Украины
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска заняли населенный пункт Крымское в ДНР, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Поселок Крымское находится к северу от Торецка, на окраине этого города, в сторону Артемовска (Бахмута).

Российские войска начали наступление на Торецк в июне 2024 года.

Кроме того, за минувшие сутки Вооруженные силы нанесли групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу предприятий ВПК.

«Все объекты были поражены», — сообщили в Минобороны России.

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Фото:Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ДНР Минобороны Военная операция на Украине


 

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