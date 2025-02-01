Российские войска заняли Крымское в ДНР
Российские войска заняли населенный пункт Крымское в ДНР, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Поселок Крымское находится к северу от Торецка, на окраине этого города, в сторону Артемовска (Бахмута).
Российские войска начали наступление на Торецк в июне 2024 года.
Кроме того, за минувшие сутки Вооруженные силы нанесли групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу предприятий ВПК.
«Все объекты были поражены», — сообщили в Минобороны России.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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