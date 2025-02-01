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Военная операция на Украине ,  
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В нескольких городах Украины прогремели взрывы

В Полтавской и Харьковской областях Украины прогремели взрывы
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Военная операция на Украине

Ряд взрывов прогремел в нескольких городах Украины. Об этом сообщает телеканал «Суспільне».

Утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные «Карты воздушной тревоги».

Взрывы прогремели в Полтавской области, в городах Харьковской областях: Балаклее и Чугуеве и самом Харькове и на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины.

Накануне взрывы прогремели в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в Оболонском районе на здание многоэтажного дома упал беспилотник. 

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Украина взрывы


 

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