В нескольких городах Украины прогремели взрывы

В Полтавской и Харьковской областях Украины прогремели взрывы

Ряд взрывов прогремел в нескольких городах Украины. Об этом сообщает телеканал «Суспільне».

Утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные «Карты воздушной тревоги».

Взрывы прогремели в Полтавской области, в городах Харьковской областях: Балаклее и Чугуеве и самом Харькове и на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины.

Накануне взрывы прогремели в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в Оболонском районе на здание многоэтажного дома упал беспилотник.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.