Беглов ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда
Чешский сенатор Мирослава Немцова, призвавшая повторить блокаду Ленинграда, оскорбила память миллионов жертв этих событий. Об этом заявил «РИА Новости» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады», — сказал он.
ТАСС ранее сообщил, что Немцова разместила на своей странице в социальной сети X пост с пожеланием России «снова испытать» блокаду Ленинграда 1941–1944 годов. В настоящий момент на странице Немцовой такой пост отсутствует, сенатор заявила, что распространяемая информация не соответствует действительности, и подобный пост она не писала.
Следственный комитет России решил дать правовую оценку этим высказываниям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что среди политиков, в том числе в Чехии, по-прежнему присутствуют русофобы, которые «сами не понимают, что говорят». Он призвал не обращать внимания на такие слова.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — почти 28 месяцев, или около 900 дней. По данным петербургской прокуратуры, погибли более 1 млн человек. Ленинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников оценила число погибших в результате блокады примерно в 649 тыс. человек.
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