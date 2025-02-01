Беглов ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

Александр Беглов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Чешский сенатор Мирослава Немцова, призвавшая повторить блокаду Ленинграда, оскорбила память миллионов жертв этих событий. Об этом заявил «РИА Новости» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады», — сказал он.

ТАСС ранее сообщил, что Немцова разместила на своей странице в социальной сети X пост с пожеланием России «снова испытать» блокаду Ленинграда 1941–1944 годов. В настоящий момент на странице Немцовой такой пост отсутствует, сенатор заявила, что распространяемая информация не соответствует действительности, и подобный пост она не писала.

Следственный комитет России решил дать правовую оценку этим высказываниям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что среди политиков, в том числе в Чехии, по-прежнему присутствуют русофобы, которые «сами не понимают, что говорят». Он призвал не обращать внимания на такие слова.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — почти 28 месяцев, или около 900 дней. По данным петербургской прокуратуры, погибли более 1 млн человек. Ленинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников оценила число погибших в результате блокады примерно в 649 тыс. человек.