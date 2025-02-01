Экс-секретарь СНБ Индии заявил об отсутствии у Дели плана по Украине

По словам главы Международного фонда Вивекананды Арвинда Гупты, в Дели убеждены, что не вправе навязывать сторонам конфликта свое видение, но готовы предложить любую другую помощь

Арвинд Гупта (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Индия не выдвигала собственного мирного плана по Украине, поскольку убеждена, что урегулированием конфликта должны заниматься лишь вовлеченные в него страны, заявил в интервью РБК Арвинд Гупта, директор Международного фонда Вивекананды, бывший заместитель советника по национальной безопасности и экс-секретарь СНБ правительства Индии.

Гупта напомнил, что Россия и Украина уже предпринимали попытку провести мирные переговоры в Белоруссии и Турции весной 2022 года. «Поэтому Индия не считает, что у нее есть какие-то основания предлагать свой мирный план, но готова оказать любое другое содействие переговорам, если того пожелают Россия и Украина», — отметил он.

По словам бывшего дипломата, контуры мирного урегулирования будут зависеть от того, как будет выглядеть ситуация «на земле» и на чем сойдутся стороны конфликта. «Сейчас ведь и нет какого-то конкретного мирного плана с четкими установками, и мне кажется, что это даже хорошо: стороны не будут загнаны в строгие рамки», — сказал он.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что у команды американского лидера есть «надежный план» для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров. По его словам, Дональд Трамп «знает, где надавить, где не давить», и создаст рычаги давления для каждой из сторон. Республиканец дал своему спецпредставителю 100 дней, чтобы добиться завершения конфликта. Четкие положения американского плана неизвестны, но сообщалось, что он предполагает заморозку боевых действий вдоль линии соприкосновения и отсрочку вступления Украины в НАТО.

Свои мирные планы также подготовили несколько других стран — Китай (сначала отдельный, а затем совместный с Бразилией), Индонезия и семь страны Африки, которые в 2023 году отправились с «мирной миссией» в Москву и Киев. Бразильско-китайский план, представленный в мае 2025 года, призывает к незамедлительным переговорам о прекращении огня и проведении международной мирной конференции, в которой примут участие Россия и Украина. В этом предложении также содержатся призывы воздержаться от нападений на ядерные объекты, оказать гуманитарную помощь пострадавшим регионам и избежать дальнейшего расширения конфликта.

Индонезийский план предполагал создание демилитаризованной зоны, размещение там миротворцев и проведение ООН референдума на спорных территориях. Африканские страны также призывали к прекращению боевых действий и переговорам, но ключевым пунктом их плана было обеспечение беспрепятственного экспорта зерновых из России и Украины, от которых сильно зависят страны континента.

Наконец, Россия и Украина также озвучили собственные условия для мирных переговоров. 14 июня 2024 года российский президент Владимир Путин потребовал от Киева отказаться от вступления в НАТО и полностью вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Его мирный план также предполагал закрепление в международных документах статуса этих четырех регионов и Крыма, а также снятие западных санкций против России. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на реализации своей «формулы мира», которая содержит требование о выводе российских войск на границы 1991 года.