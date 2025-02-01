Как возвращение Дональда Трампа в Белый дом повлияет на отношения между Россией и Индией и согласны ли в Нью-Дели с необходимостью «азиатского НАТО» — РБК обсудил с директором Международного фонда Вивекананды Арвиндом Гуптой

Арвинд Гупта (Фото: Иван Климычев / РИА Новости)

РБК поговорил о перспективах российско-индийских отношений, предложениях Москвы по созданию евразийской системы безопасности и подозрениях 47-го американского президента в отношении БРИКС с директором Международного фонда Вивекананды Арвиндом Гуптой на полях конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

В 2014–2017 годах Арвинд Гупта занимал должности заместителя советника по национальной безопасности и секретаря Совета национальной безопасности Индии. Перед этим на протяжении двух лет возглавлял Институт оборонных исследований и анализа при Министерстве обороны страны. В прошлом — карьерный дипломат, работал в посольствах в Москве, Лондоне и Анкаре, а также в центральном аппарате МИД Индии. Международный фонд Вивекананды — аналитический центр в Нью-Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по вопросам безопасности, дипломатов и филантропов. Его задача состоит в выработке инновационных подходов к безопасности и благосостоянию Индии, которые позволят стране играть ведущую роль в мировых делах.

— В прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди дважды приезжал в Москву, причем июльская поездка стала его первым зарубежным визитом после победы правящей партии на выборах и его переназначения на должность главы кабинета. Что значит Россия для внешней политики Индии?

— Встречи наших лидеров в столь сложном геополитическом контексте показывают, что обе стороны отдают высокий приоритет как своим личным контактам, так и привилегированному стратегическому партнерству, которое развивалось между странами в последние два десятилетия. Июльский визит Моди в Россию и его встреча с Владимиром Путиным были восприняты с большим беспокойством на Западе: там недоумевали, зачем он предпринял эту поездку, пока продолжаются боевые действия. Не менее показательной была его поездка в Казань на саммит БРИКС. Это было очень важное событие лично для Путина, и участие Моди означало поддержку инициатив российского президента в БРИКС и способствовало успеху казанского саммита. Все это показывает, что обе страны считают друг друга стратегически важными партнерами.

— Почему Индия, в отличие от других стран, предложивших свои посреднические услуги по Украине, не стала разрабатывать мирный план?

— Индия всегда придерживалась мнения, что в войнах нет необходимости и что разногласия необходимо решать лишь с помощью диалога и дипломатии. Наш взгляд также предполагает, что разрешением конфликтов должны заниматься лишь сами страны, в них вовлеченные. Более того, Украина и Россия уже вели переговоры в самом начале боевых действий. Поэтому Индия не считает, что у нее есть какие-то основания предлагать свой мирный план, но она готова оказать любое другое содействие, если того пожелают Россия и Украина.

Контуры мирного урегулирования будут зависеть от того, как будет выглядеть ситуация «на земле» и на чем сойдутся стороны конфликта. Сейчас ведь и нет какого-то конкретного мирного плана с четкими установками, и мне кажется, что это даже хорошо: стороны не будут загнаны в строгие рамки.

— Насколько Нью-Дели будет заинтересован в том, чтобы стать площадкой для переговоров между Трампом и Путиным, учитывая особые отношения Индии с обеими странами?

— Пока это все лишь гипотетический разговор. Администрация Трампа совсем недавно приступила к работе, и мы даже не знаем, встретятся ли президенты России и США когда-нибудь. Конечно, они уже встречались раньше. Но где именно провести следующий саммит — в Индии или другой стране, решать будут лишь они сами.

— Но если рассуждать гипотетически, могла бы Индия стать площадкой для подобной встречи?

— Конечно, когда проводится встреча такого высокого уровня, это всегда большая честь для принимающей страны. Но многое также зависит от того, что получится из этой встречи.

— Не ожидаете ли вы если не ухудшения отношений с Россией, то во всяком случае снижения темпов их развития из-за смены администрации в США? Допускаете ли вы сворачивание сотрудничества в оборонном и энергетическом секторах под давлением США?

— Я не знаю, какое давление Трамп собирается оказывать на Индию. Но Индия и Россия никогда не допустят, чтобы на их двусторонние отношения как-то повлияла третья страна. Мы видели доказательство тому в последние три года, когда против Москвы вводили санкции. Но Индия продолжила покупать российскую нефть, потому что, во-первых, это было выгодно обеим странам, а во-вторых, это позволило стабилизировать мировые цены на нефть. Я думаю, что и Трамп заинтересован в стабильном нефтяном рынке и снижении цен на нем. Так что наши отношения будут продолжать развиваться. Давление Трампа не сильно скажется на российско-индийских отношениях, ведь мы неоднократно доказывали их устойчивость.

— Это ведь сложная задача — балансировать между Москвой и Вашингтоном.

— Индия не станет выбирать какую-то одну сторону, Россию или США, а будет действовать в соответствии со своими интересами. У нас сложились особые и крепкие отношения с Россией и США по объективным причинам, которые никуда не исчезли после смены американского руководства.

Одним из самых насущных вопросов в американо-индийских отношениях является торговый дисбаланс, и господин Трамп этим сильно обеспокоен. Он даже пообещал ввести тарифы, если проблема сохранится. Может быть, нам удастся прийти к какому-то решению на переговорах. Это совершенно нормально и никак не скажется на самом характере отношений.

Что касается индийско-российских отношений, то одно из наиболее эффективных направлений нашего сотрудничества — военно-техническое. В последнее время возникают определенные сложности, потому что Россия ведет боевые действия и сама нуждается в вооружениях. Но для Индии это сотрудничество крайне важно, и она хотела бы его продолжения. В то же время мы заинтересованы в привлечении России к программе Make in India, что позволило бы нарастить потенциал нашей собственной оборонной промышленности. Благодаря этому наши страны смогли бы вести совместную разработку и производство новых систем вооружений.

— Россия и Китай неоднократно обвиняли НАТО и США в стремлении создать азиатский аналог Североатлантического альянса, приводя в качестве примера QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе), в котором состоит Индия. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Участие Индии в QUAD продиктовано очень специфическими обстоятельствами, сложившимися в Индо-Тихоокеанском регионе вследствие подъема Китая. Но QUAD так и не стал военным альянсом, во многом потому, что этому сопротивлялась Индия. QUAD — это именно диалог, в рамках которого обсуждаются и многие нетрадиционные вопросы, связанные с безопасностью. И я думаю, что именно такой формат и сохранится.

Но посмотрим, как будет развиваться политика США в Индо-Тихоокеанском регионе при Трампе, ведь это повлияет и на QUAD. Вскоре после инаугурации Трампа состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств государств, участвующих в этом диалоге, но все прошло довольно штатно. Кроме того, США развивают и другие форматы в Индо-Тихоокеанском регионе — вроде AUKUS (Австралия, Великобритания и США), который куда больше походит на военный блок, чем QUAD.

— Видит ли Индия необходимость в «азиатском НАТО» в целом?

— Я не думаю, что Индия войдет в какой бы то ни было военный альянс.

— В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что создание евразийской системы безопасности, предложенной Путиным, будет доминирующей темой в рамках более широких переговоров с Западом об урегулировании конфликта на Украине и о будущем континента. Как в Индии расценивают идею Москвы?

— Мы можем начать диалог по каким-то конкретным вопросам, но собрать вместе все-все страны Евразии и объединить их в единую прочную архитектуру безопасности будет крайне непросто. Пока какой-то предметной инициативы выдвинуто не было, когда она появится, может быть, Индия как-то отреагирует. Но ряд государств Евразии уже взаимодействуют, например, в борьбе с терроризмом в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ведутся дискуссии и по вопросам транспортной связанности, здравоохранения, безопасности и так далее. Полагаю, что взаимодействие, скорее всего, сохранится именно в таком формате.

— Еще во время своего первого президентства Трамп назвал ключевым соперником США Китай, и, судя по заявлениям членов новой администрации, его взгляды не изменились. Какую роль будет играть Индия в противостоянии США и КНР, учитывая ее собственные противоречия и соперничество с Пекином — как внутри своего региона, так и за его пределами?

— Все будет зависеть от того, как именно будут развиваться отношения между США и Китаем. Конечно, администрация Трампа и сам он уже сделали некоторые заявления, но сейчас еще слишком рано делать далекоидущие выводы. Между США и Китаем налажено крайне тесное экономическое и технологическое сотрудничество. Пекин, я полагаю, не заинтересован в конфронтации с Вашингтоном, они хотят диалога. Что будет его итогом? Может быть, будет некий modus vivendi, в рамках которого они будут сотрудничать. Вероятно, им удастся избежать прямого противостояния, пойдя на взаимные уступки.

— Какую позицию в этом вопросе занимает Индия?

— Если США и Китай объединятся и станут G2, то есть группой из двух стран, которые принимают важнейшие решения для остального мира, это не устроит Индию, а также, вероятно, Россию и весь БРИКС. Но если произойдет некоторое ослабление напряженности, это пойдет на пользу всему миру, в том числе и Нью-Дели.

Но думаю, что Индия будет развивать свои отношения с Китаем, исходя из собственных интересов. У нас была довольно обширная двусторонняя повестка взаимодействий, которая как бы поставлена на паузу после 2020 года, но сейчас есть некоторые признаки улучшений. Некоторые из элементов этого сотрудничества могут вернуться, и Индия и Китай начнут развивать свои связи поэтапно, постепенно принимая во внимание все геополитические и региональные факторы.

Отношения между Индией и Китаем значительно ухудшились вследствие пограничных стычек между индийскими и китайскими военнослужащими на спорных территориях, начавшихся в мае 2020 года. Самое кровопролитное столкновение произошло в ночь с 15 на 16 июня в Гальванской долине. Индийские и китайские пограничники, вооружившись палками с гвоздями и камнями, вступили в рукопашный бой, в результате погибли 20 индийских военных и четыре китайских. В декабре 2022 года произошло еще одно столкновение, на этот раз в округе Таванг в индийском штате Аруначал-Прадеш, несколько человек с обеих сторон получили легкие ранения. За очередным обострением последовал длительный переговорный процесс по военным и дипломатическим каналам, итогом которого стало заключение в октябре 2024 года соглашения о размежевании вооруженных сил и возобновлении патрулирования на границе в Гималаях. Затем на полях саммита БРИКС в Казани состоялись двусторонние переговоры лидеров Индии и Китая — первые почти за пять лет. 28 января страны договорились о возобновлении прямого авиасообщения.

— И до, и после своего вступления в должность Трамп не раз высказывал опасения из-за БРИКС. Как американское давление может отразиться на будущем объединения? Согласны ли вы с утверждениями об антиамериканском и антидолларовом характере БРИКС?

— Запад с самого возникновения БРИКС относился к нему с подозрением и опаской. И президента Трампа беспокоит вопрос, разработают ли страны БРИКС альтернативную валюту, которая сможет бросить вызов доллару. Пока внутри объединения нет согласия по поводу того, желательна ли такая валюта и может ли она вообще появиться. Да, обсуждаются альтернативные платежные системы и то, как можно обойтись без доллара при взаиморасчетах или как создать механизм, который заменил бы SWIFT, но даже эти дискуссии пока находятся на совсем раннем этапе.

Как только Трамп это осознает, его риторика смягчится. Но в администрации США будут очень внимательно следить за тем, какую позицию займет БРИКС: будет она направлена против Америки или нет. В интересах развития БРИКС было бы не враждовать и не занимать явно антиамериканских позиций, потому что многие страны объединения поддерживают очень тесные отношения с США. Более того, мне кажется, противостояние с Вашингтоном и не должно быть на повестке БРИКС. Цель объединения — дать голос «мировому большинству», развивающимся странам глобального Юга, и с этой задачей оно отлично справляется. Если же БРИКС будет напрямую угрожать американским интересам, то, возможно, Трамп примет какие-то меры, но сейчас это всего лишь риторика.